В Одесской области задержали двух экстремалов-ныряльщиков, которые охотились на моллюсков - ОК «Юг»

В Одесской области патрульные муниципальной стражи выявили и задержали двух мужчин, нырявших в Черное море с целью вылова моллюсков. Об этом сообщает ОК «Юг» в вечерней сводке за 13 июня.

По информации военных, экстремалы-ныряльщики не соблюдали элементарные меры безопасности, о которых ежедневно предупреждают жителей местные власти. Из-за этого они были задержаны и переданы работникам СБУ для выяснения всех обстоятельств.

«В Одесской области местные жители продолжают испытывать судьбу. В течение дня силами патрулирующих побережья подразделений муниципальной стражи и пограничной службы было выявлено двух экстремалов-ныряльщиков. Мужчины охотились за моллюсками, несмотря на предупреждение, запрет и опасность. Учитывая специфику такой деятельности, в частности, в условиях правового режима военного положения, оба мужчины были переданы в Службу безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств», – говорится в сообщении.

Пока неизвестно, какое наказание будет применено к нарушителям, но представитель ОК «Юг» в очередной раз призвал жителей региона помнить об опасности, которая в настоящее время существует в прибрежных водах, не пренебрегать правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениями и запретами, которые в первую очередь очередь направлены на сохранение человеческих жизней.