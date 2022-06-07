В Киевской области двое жителей подорвались на мине в лесу

В Киевской области двое местных жителей подорвались на мине в лесу. Мужчины получили легкие контузии, отметил глава областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

"Вчера в Полесской громаде местные жители, несмотря на запрет въезда в лес и наличие предупредительных знаков, поехали собирать дрова и подоорвались на мине. К счастью, никто не погиб", - подчеркнул Кулеба.

Глава ОВА напомнил об опасности мин на деоккупированных территориях Киевской области.