В Киевской области двое жителей подорвались на мине в лесу

Обошлось без жертв.

В Киевской области двое жителей подорвались на мине в лесу
© Алексей Кулеба/Facebook

В Киевской области двое местных жителей подорвались на мине в лесу. Мужчины получили легкие контузии, отметил глава областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

"Вчера в Полесской громаде местные жители, несмотря на запрет въезда в лес и наличие предупредительных знаков, поехали собирать дрова и подоорвались на мине. К счастью, никто не погиб", - подчеркнул Кулеба.

Глава ОВА напомнил об опасности мин на деоккупированных территориях Киевской области.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры
Мурал в поддержку Украины появился в Нью-ЙоркеМурал в поддержку Украины появился в Нью-Йорке
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
Слава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войнеСлава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войне
Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"
Блок рекламы


Похожие новости
Из-под земли в Донецкой области достали сотню заблокированных горняковИз-под земли в Донецкой области достали сотню заблокированных горняков
Во Львовской области киевлянин взорвал авто с четырьмя людьми: подробности и фотоВо Львовской области киевлянин взорвал авто с четырьмя людьми: подробности и фото
Чемпион Украины распрощался с жизнью, выполняя спецзадание: двое девочек остались без отцаЧемпион Украины распрощался с жизнью, выполняя спецзадание: двое девочек остались без отца
Кровавая "жатва" под Киевом продолжается: еще два человека подорвались на минахКровавая "жатва" под Киевом продолжается: еще два человека подорвались на минах
На РоSSии опять пожар: в Новосибирской области эпично горит химзаводНа РоSSии опять пожар: в Новосибирской области эпично горит химзавод
По всей Киевской области возобновили водоснабжение – глава ОВАПо всей Киевской области возобновили водоснабжение – глава ОВА
Суд во Львовской области признал виновными двух врачей ЦРБ в смерти 12-летнего мальчикаСуд во Львовской области признал виновными двух врачей ЦРБ в смерти 12-летнего мальчика
Жителей Донбасса предупреждают об отключении газа из-за действий оккупантовЖителей Донбасса предупреждают об отключении газа из-за действий оккупантов
Во Львовской области открылась релоцированная клиника, где работают врачи из зоны боевых действийВо Львовской области открылась релоцированная клиника, где работают врачи из зоны боевых действий
В Киевской области мужчина подорвался на роSSийской минеВ Киевской области мужчина подорвался на роSSийской мине
Последние новости
Подгружаем последние новости