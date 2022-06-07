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2022-06-07
В Киевской области двое жителей подорвались на мине в лесу
Обошлось без жертв.
© Алексей Кулеба/Facebook
В Киевской области двое местных жителей подорвались на мине в лесу. Мужчины получили легкие контузии, отметил глава областной военной администрации Алексей Кулеба в
"Вчера в Полесской громаде местные жители, несмотря на запрет въезда в лес и наличие предупредительных знаков, поехали собирать дрова и подоорвались на мине. К счастью, никто не погиб", - подчеркнул Кулеба.
Глава ОВА напомнил об опасности мин на деоккупированных территориях Киевской области.
Анна Конюченко, ZN.ua