Кровавая "жатва" под Киевом продолжается: еще два человека подорвались на минах

РоSSийские оккупанты оставили после себя на Киевщине много мин и растяжек, которые продолжают отнимать жизни украинцев. В Бучанском районе Киевской области двое мужчин подорвались на противопехотной мине, которую роSSийские военные оставили в поле.

Об этом сообщает Оперативный в ВСУ.

Сообщается о том, что 52-летний и 48-летний гражданские жители получили многочисленные травмы. Их госпитализировали в Макаровскую больницу, информирует Апостроф.

В полиции Бучанщины заявили о начале досудебное расследование по данному факту.

Правоохранители призвали граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях. В случае обнаружения подозрительных предметов – звонить на спецлинию "102".


Инна Погрибная, Апостроф

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