Под Киевом снова горят торфяники
В окрестностях слышно запах дыма.
В Бучанском районе Киева в пойме реки Рокач загорелись торфяники, из-за чего в окрестностях столицы и самом городе ночью и утром слышен запах дыма.
Как отмечают в ГСЧС, в области зафиксирован высокий класс пожарной опасности, поэтому граждан призывают быть осторожными с огнем, а при обнаружении очагов горения торфа сообщать соответствующие службы.
В то же время синоптики предупреждают, что в Киеве и Киевской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Сегодня в регионе будет ясно и безоблачно, температура воздуха прогреется до 29°.
Пожары в лесах и торфяниках Киевской области возобновляются периодически, особенно летом. Ситуация усугубляется тем, что леса и поля области до сих пор остаются частично заминированными.