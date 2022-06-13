Под Киевом снова горят торфяники

В окрестностях слышно запах дыма.

Под Киевом снова горят торфяники
© Бучанский городской совет

В Бучанском районе Киева в пойме реки Рокач загорелись торфяники, из-за чего в окрестностях столицы и самом городе ночью и утром слышен запах дыма.

Как отмечают в ГСЧС, в области зафиксирован высокий класс пожарной опасности, поэтому граждан призывают быть осторожными с огнем, а при обнаружении очагов горения торфа сообщать соответствующие службы.

В то же время синоптики предупреждают, что в Киеве и Киевской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Сегодня в регионе будет ясно и безоблачно, температура воздуха прогреется до 29°.

Пожары в лесах и торфяниках Киевской области возобновляются периодически, особенно летом. Ситуация усугубляется тем, что леса и поля области до сих пор остаются частично заминированными.


Ирина Знась, ZN.ua





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