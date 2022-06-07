Брэд Питт обозлился на Джоли после суда и снова подает иск: "С ядовитыми ассоциациями и намерениями"

Артисты возобновляют судебные тяжбы.

Как сообщает Politeka.net, сейчас многие артисты из разных стран и уголков мира стараются поддержать и помочь Украине. Анджелина Джоли своим визитом во Львов переполошила всех поклонников и даже успела пообщаться с маленькими украинцами и беженцами.

Сейчас звезда продолжает заниматься помощью в различных организациях, однако в сети все еще обсуждают ее личную жизнь и долгие разборки с Брэдом Питтом по поводу их непростого развода и раздела имущества.

Так, в этот раз появилась информация, как Брэд Питт обвиняет свою бывшую жену Анджелину Джоли в попытке умышленно причинить ему вред, нанеся ущерб репутации их винодельни после того, как она тайно продала свою долю в их совместной французской винодельне «роSSийскому олигарху».

В новых юридических документах юридическая команда Питта заявила, что Miraval был «страстным» проектом артиста и Анджелина «пока ничего не внесла в успех компании, она пошла дальше и продала свою долю бизнесмену-миллиардеру Юрию Шефлеру.

Также сообщается, что «в нарушение соглашения сторон Джоли пыталась заставить Питта вступить в партнерские отношения с незнакомцем, и что еще хуже, с незнакомцем с ядовитыми ассоциациями и намерениями».

Ранее мы писали, Джоли прилетела в Украину без лишнего шума. Об этом написала журналистка Майя Подгородецкая на своей странице в Facebook.

В видео можно заметить, как голливудская актриса Анджелина Джоли заходит в кафе во Львове. По ее словам, она не ожидала увидеть звезду в таком месте.