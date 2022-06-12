Известный японский архитектор посетил Ирпень. Он впоследствии должен представить "мастер-план Ирпеня"

Мэр Ирпеня Александр Маркушин встретился в городе с известным японским архитектором, основателем международного архитектурного и градостроительного бюро MADMA urbanism+landscape и MASA architects Хироки Мацура, сообщили в городской раде в воскресенье.

“Обсудили важные вопросы восстановления уничтоженной роSSийскими оккупантами инфраструктуры города и развития Ирпеня. Хироки Мацура поделился своим видением современного градостроительства и первым впечатлением от города Ирпень”, — написали в горраде в Telegram-канале.

"Я был в 10 городах Украины. Это самый лучший город, который я видел. Для нас, для урбанистов, Ирпень - это город мечты. Я понял, почему молодые семьи переезжают сюда", - отметил Хироки Мацура.

Подчеркивается, что они договорились о сотрудничестве.

В городской раде отметили, что впоследствии Хироки Мацура сможет представить руководству города "мастер-план Ирпеня", в котором будут подчеркнуты городские особенности.

"Совместными усилиями и при поддержке международного сообщества мы построим наш Ирпень как можно быстрее", - резюмировали в Ирпенской городской раде.

Ирпень, Буча и Гостомель – города, которые одними из первых приняли на себя удар врага и понесли существенные потери.