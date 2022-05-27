"Вот такие теплые встречи": Ребрик в платье-вышиванке посетила места своего детства

Лилия Ребрик

Знаменитость с удовольствием позировала с любимыми учителями.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик нередко путешествует в рамках съемок - так, сейчас она находится в своем родном городе Черновцы. Конечно же, артистка не упустила случая повидаться со своими учителями из лицея номер 10. Фото она поделилась в своих Инстаграм-Сториз.

На своей странице в Instagram Лилия Ребрик поделилась трогательными снимками из счастливого места детства. Ведущая пришла в школу в элегантном платье-вышиванке в пол с яркой цветочной вышивкой и пояском, который подчеркнул тонкую талию. Под платье она подобрала белые удобные кроссовки.

Знаменитость с удовольствием позировала с любимыми учителями. Телеведущая познакомила пользователей сети со своей классной руководительницей Ольгой Васильевной, с лучшиш географом Андреем Михайловичем и директрисей лицея Оксаной Владимировной.

"Вот такие теплые встречи", - подписала милые кадры Лилия Ребрик.


Александра Павленко, politeka.net

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