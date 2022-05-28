"Все это у нас украли": Лилия Ребрик рассказала, что заставило ее грустить в праздник

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик рассказала о грустном празднике последнего звонка.

Как передает Politeka.net, известная актриса и телеведущая поделилась в Инстаграм новым постом.

Ребрик показала новое фото, на котором позировала со своей дочкой Дианой. Ведущая возмутилась тем, что из-за нападения роSSийских оккупантов украинские дети в этом году лишились торжественного последнего звонка в школах.

«Они украли нашу жизнь, наши земли, наши мечты, они украли даже последний звонок наших выпускников! Это невыразимо грустно, что по всей стране учителя смогли сегодня увидеть своих учеников только онлайн, только через зум. И это еще счастье – если СМОГЛИ увидеть… Сотни школ – в оккупации. Около 2000 школ по всей Украине разрушили россияне. Осенью многим детям просто некуда будет уходить», - написала Ребрик.

Она рассказала, что посетила свою «родную» школу в Черновцах, где увидела опустевшие коридоры.

«Для меня праздник последнего звонка каждый год был каким-то особенным – безразлично, какой класс заканчивает ребенок. Меня всегда переполняло чувство расцветшей весны, надежды на светлое будущее, планы на лето, мечты на жизнь... В этом году все это у нас украли...», - написала ведущая.

В то же время она призвала украинцев не терять надежду на будущее и продолжать мечтать.

Лилия Ребрик


Дарья Волкова, politeka.net

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