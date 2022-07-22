Ребрик втратила роботу, телеведуча не стримала смутку: "Клята війна забирає в нас майбутнє"

Телеведуча зауважила, що "Ранок з Україною" став для неї другим будинком і їй здавалося, що з цією роботою вона зустріне свою старість.

Як повідомляє Politeka.net, Нацрада з ТБ та радіомовлення анулювала ліцензії національних телеканалів Україна, Україна24, НЛО.TV, Футбол ½/3, Індіго tv, ДОНБАС.

Постійна ведуча каналу "Україна" Лілія Ребрик емоційно відреагувала на це у своїй Інстаграмі.

Телеведуча зауважила, що "Ранок з Україною" став для неї другим будинком і їй здавалося, що з цією роботою вона зустріне свою старість. Їй здавалося, що вона має шанс стати звичкою для українців, вони прокидатимуться з нею вранці і зустрічатимуть кожен новий день разом. Але вийшло все несподівано не тек, як здавалося.

"Мені так багато всього здавалося... Стільки планів... І ніколи не здавалося, що така величезна махіна під назвою "Канал Україна" зможе зупинитися в один день, навіть миттєво. Каналу України більше немає... Клята війна забирає в нас майбутнє. Забирає мрії. Забирає плани", - прокоментувала Лілія Ребрик .

Лілія Ребрик додала, що поки не знає, що робитиме далі. Хоча й припустила, що, можливо, перебереться на YouTube.

"Що далі? Може YouTube. Поки не знаю, але сидіти, склавши руки, точно не буду. Ви ж мене знаєте. Зараз найголовніше, щоб ми жили! Люблю всім серцем! Обіймаю кожного", - написала вона.