Тарабарова втратила заробіток і зізналася, що думає про зміну професії: "Насправді..."

Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова зізналася, що гроші, які були відкладені, починають закінчуватися.

Українська співачка Світлана Тарабарова наголосила, що за останні сім місяців не дала жодного комерційного концерту, всі її виступи були благодійні. Гроші, які були відкладені, починають закінчуватися. Як вона зізналася в інтерв'ю для "24 Каналу", чи мала у неї думка про зміну професії.

тарабарова

"Професія артиста, весь розважальний бізнес зараз уже бізнесом не назвеш. Тому що навіть у карантин ми мали можливість працювати в рекламному бізнесі, а зараз навіть реклама страждає. Бюджетів величезних немає, але викрутимося, вистоємо. Криза є, вона жахлива, але скаржитися - не моя фішка, вибачте", - заявила артистка Світлана Тарабарова .

Вона зазначила, що зі сцени не піде навіть через кризу, адже для неї це не робота, а сенс життя.

"Насправді професію можна змінити, але для мене сцена – це більше ніж просто професія. Це життя, це доля, а це вже змінити неможливо", – заявила Світлана Тарабарова.

Варто зазначити, що співачка Світлана Тарабарова зараз, як і більшість її колег із шоу-бізнесу, дає благодійні концерти для ЗСУ.


Александра Павленко, politeka.net





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