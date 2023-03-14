"Тварюки продовжують знищувати все": Тарабарова показала, на що перетворилася її школа після нового обстрілу рф
Світлана Тарабарова розповіла, що цього разу через обстріл було пошкоджено місце, яке було важливим для неї у дитинстві.
Після визволення Херсона місто продовжує бути небезпечним для мешканців – його часто обстрілюють. Днями стався черговий удар, через який постраждав рідний район української співачки Світлани Тарабарової. Про це вона розповіла у своїх Інстаграм-Сториз та показала наслідки обстрілу.
Світлана Тарабарова розповіла, що цього разу через обстріл було пошкоджено місце, яке було важливим для неї у дитинстві. Так, російський снаряд потрапив у двір школи, яку закінчила. В результаті там було зруйновано паркан та вибито вікна.
"Тим часом ці тварюки продовжують знищувати все, що ми любимо. Моя школа, моє дитинство, мій Херсон. Вибачте, не витримала. Молюся за життя і дякую кожному захиснику щодня. Стіни відбудуємо, головне – життя. Свобода. Україна", – написала українська артистка Світлана Тарабарова .
Варто зазначити, що раніше співачка зізналася – дякує небу щодня за те, що їй вдалося умовити найближчих людей перебратися до Києва. Майже 11 місяців вона вмовляла батьків виїхати із Херсона, який російські окупанти регулярно обстрілюють.