"Тварюки продовжують знищувати все": Тарабарова показала, на що перетворилася її школа після нового обстрілу рф

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова розповіла, що цього разу через обстріл було пошкоджено місце, яке було важливим для неї у дитинстві.

Після визволення Херсона місто продовжує бути небезпечним для мешканців – його часто обстрілюють. Днями стався черговий удар, через який постраждав рідний район української співачки Світлани Тарабарової. Про це вона розповіла у своїх Інстаграм-Сториз та показала наслідки обстрілу.

Світлана Тарабарова розповіла, що цього разу через обстріл було пошкоджено місце, яке було важливим для неї у дитинстві. Так, російський снаряд потрапив у двір школи, яку закінчила. В результаті там було зруйновано паркан та вибито вікна.

"Тим часом ці тварюки продовжують знищувати все, що ми любимо. Моя школа, моє дитинство, мій Херсон. Вибачте, не витримала. Молюся за життя і дякую кожному захиснику щодня. Стіни відбудуємо, головне – життя. Свобода. Україна", – написала українська артистка Світлана Тарабарова .

Варто зазначити, що раніше співачка зізналася – дякує небу щодня за те, що їй вдалося умовити найближчих людей перебратися до Києва. Майже 11 місяців вона вмовляла батьків виїхати із Херсона, який російські окупанти регулярно обстрілюють.


Александра Павленко, politeka.net





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