"Счастье можна держать в руках": Ребрик без макияжа засветилась на прогулке с любимчиком

Лилия Ребрик

Лилия выглядит превосходно с блаженной улыбкой на лице.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик полна энергии и уже запланировала множество дел. Кроме ухода за собственными садом и огородом, в списке телеведущей еще множество активностей. Такой подвижной ей помогают быть не только дети, но и любимый питомец, фото которого она запостила с своем Инстаграм.

Старшая дочка ведущей, Диана, долго уговаривала звездную маму позволить ей завести питомца. После долгих раздумий Лилия пошла на встречу девочке, а теперь и сама не может нарадоваться игривой крошке породы мальтипу, которую семья назвала Дикси.

Новые фото с Дикси ведущая Лилия Ребрик сделала во время прогулки. Она позировала на дорожке возле раскидистых деревьев, держа в руках Дикси и с блаженной улыбкой на лице. При этом одета ведущая весьма стильно - в темные штаны-палаццо и свободную накидку в тон. На ее лице нет макияжа, но Лилия выглядит превосходно. Похоже счастье действительно можно держать в руках.


Александра Павленко, politeka.net





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