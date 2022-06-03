"Их купили за деньги": Кошевой из "Квартал 95" рассказал, что ему пишут друзья детства из Луганщины

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой не сдержал эмоций, когда рассказывал о знакомых из "ЛНР".

Как сообщает Politeka.net, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой не сдержал эмоций, когда рассказывал о знакомых из "ЛНР" и о родной Луганщине, где прошла вся его сознательная жизнь. Он высказался об этом со слезами на глазах в интервью "Українській правді".

По его словам, один из его одноклассников - его друг детства вступил в какое-то казачество, натянул на себя "каракулевую" шапку с георгиевской лентой". Он писал Евгению, обещал зайти в Киев и захватить там территорию вместе с роSSийскими войсками. Артист в ответ ему написал: "Ты что, конченый человек?"

Евгений Кошевой также уверен, что многих людей на оккупированных территориях Луганщины купили за деньги или запугали, чтобы они говорили: "путин, введи войска".

"Там осталось много знакомых. Я думаю, их купили за деньги просто или запугали, чтобы они говорили: "Путин, введи войска"", - отметил он.

Актер студии "Квартал 95" добавил, что еще один его одноклассник написал ему, что сидит дома со старшим ребенком в Алчевске.

"Он говорит: "Я выгляжу в окно, ребята уходят прямо из магазина, проезжает микроавтобус, открывается дверь, их запихивают туда и вперед". Кто его знает – может, они сейчас под Сумщиной где-то или где-то еще, где горячо", – рассказал Евгений Кошевой.


Александра Павленко, politeka.net





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