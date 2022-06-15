Ира на меня обижена: Слава Демин рассказал о конфликте с Билык

Украинский ведущий Слава Демин рассказал, что с исполнительницей Ириной Билык у него есть конфликт. Он возник после одного вопроса, который Слава задал экс-продюсеру певицы Юрию Никитину во время интервью.

"Мы встретились с Ирой на одном телевизионном проекте. Вижу, Ира. Я говорю: "Ой, Ирочка, привет!". Она мне: "А с тобой я не хочу общаться". Потом я узнал, что Ира на меня обижена, потому что когда я брал интервью у Юры Никитина, у меня был вопрос типа: "Почему у Ирины Билык после того, как она перестала работать с Юрой, нет больше хитов?". Иру это очень сильно, я думаю, задело", – поделился подробностями ведущий в разговоре с Алиной Доротюк, информирует Апостроф .

Демин считает, что Билык имеет право на него обижаться, но в то же время говорит, что задавать неудобные вопросы – это его работа как интервьюера.

"Иру это очень сильно, я думаю, задело. Мне кажется, она имеет право обидеться на это. Моя работа, как интервьюера задать разные вопросы, в том числе и компрометирующие. Это моя работа. От этого мое отношение к Ире совершенно не меняется. Я к ней отношусь с огромным уважением'", - отметил Слава.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведущий добавил, что не так давно он имел возможность пообщаться с Билык в одной программе в режиме онлайн. По словам Демина, артистка уже нормально с ним говорила и отвечала на его вопросы. Однако не его сообщение в месседжере пока отвечать не стала.

"Вроде бы нормально. Я ей задавал вопросы, и она не отключила связь. Я ей написал потом в Telegram, не обижается ли она больше на меня. Но она пока не ответила", - признался Слава.