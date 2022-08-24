Зовсім не на часі: Слава Камінська у День Незалежності показала фото у жовто-блакитному бікіні

Українська співачка Слава Камінська привітала українців з Днем Незалежності не лише словами, а ще й оригінальним фото. На своїй сторінці в Instagram вона виклала знімок, на якому позувала в жовто-блакитному бікіні.

Своє сміливе рішення виконавиця пояснила дуже просто: цей знімок вона зробила для ЗСУ. Камінська зізналася, що спочатку вагалася, чи вдала це ідея, однак потім дійшла висновку, що потрібно користуватися можливістю, яку дають нам наші захисники – жити у вільній країні, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/slava_kaminska

"Я довго думала, викладати це фото чи ні? Згодна, зовсім не на часі. Але саме це фото я робила в першу чергу для ЗСУ! Хлопці, бо тільки завдяки Вам у нас є можливість дихати вільно в нашій Незалежній Україні! Зі святом! З вірою в Україну! ЗСУ та Перемогу!" – написала Слава.

Реакція користувачів виявилася неоднозначною: хтось підтримав сміливу ідею артистки, а хтось, навпаки, заявив, що "купальник сьогодні можна було б замінити на вишиванку".

"Можна було б сьогодні у вишиванці…", "Супер фігура", "100 відсотків! Вони ризикують життям задля того, щоб ми жили", "Ви у Нідерландах дихаєте. Там безпечне повітря", "Як це все недоречно", "Зовсім недоречно. На жаль, в Україні війна ще триває та гинуть прості мирні люди!!!", "Гарна", - прокоментували новий пост співачки шанувальники.

Фото: instagram.com/slava_kaminska/

Крім того, знаменитість зізналася, що сумує за рідним домом та хоче повернутися додому: "P.S. Я знову скучила за тобою. Я хочу додому".

Нагадаємо, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Камінська виїхала до Нідерландів. Нещодавно вона поверталася до Києва на деякий час, однак зараз знову знаходиться за кордоном.


Любов Блажко, Апостроф





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