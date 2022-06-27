Слава Дьомін розговорився про матір, яка подала на нього до суду: "Боже, який жах..."

Український теле - і радіоведучий Слава Дьомін розповів про матір, яка подала на нього до суду.

Як пише Politeka.net, Слава Дьомін-відомий український теле - і радіоведучий. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Слава в інтерв'ю "Зірковому шляху" вирішив розповісти про матір, яка зараз подала на нього до суду.

Як виявилося, відносини у сина з матір'ю з самого дитинства не задалися. У дитинстві вона постійно била Дьоміна і у нього залишалися на ногах сліди крові і синці. Знаменитість практично не спілкується зі своєю матір'ю і війна на це ніяк не вплинула. Зараз Жінка живе в Іспанії і вирішила подати на сина до суду.

"З нею все добре, вона в Іспанії жила ще до війни. Мені здається, мама не може подавати в суд на сина, щоб отримувати аліменти... В Іспанії вона живе за щось. Так що працює, а просить аліменти в Україні. Дивно, тому над цим працює мій адвокат", - розповів Дьомін.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Боже, який жах. Це не стороння людина, це ж мама. У мене в голові таке не вкладається", "жах. Це ж не "мама".



