Маленька україночка: у Святослава Вакарчука народилася дочка

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вдруге став батьком - у музиканта народилася донька. Дівчинка з\'явилася на світ через рік після народження первістка 47-річного музиканта - сина Івана, інформує Апостроф.

Радісну новину повідомили на сторінці колективу у Facebook. "Офіційно. 21 червня 2022 р. у Святослава Вакарчука народилася донька. Дівчинку назвали Соломією. Ім\'я, що обрали батьки дитини, означає "мир", - сказано у дописі.

Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

У прес-службі артиста додали, що тато й мама новонародженої дівчинки вирішили не розголошувати подробиці та просять з повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя.

"Вітаємо тебе в нашій дружній "Океанівській" та великій українській родині, маленька україночка Соломія Святославівна Вакарчук, - додали учасники "Океану Ельзи". - Перемоги нам всім. Після якої - миру вам назавжди, наші діти".

Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

Святослав Вакарчук не афішує своє особисте життя. ЗМІ пишуть, що матір\'ю дітей музиканта є Євгенія Яцута – співробітниця кінопродюсерської компанії Radioactive, яка знімає рекламу, а також займається виробництвом серіалів та кліпів. Пара нібито разом уже близько двох років, але афішувати стосунки поки що не готова. А сам артист не підтверджує, але й не заперечує цю інформацію.

Євгенія Яцута
Фото: facebook.com/yatsuta

19 червня 2021 року у лідера ОЕ народився син Іван, якого він назвав на честь батька. У травні 2022-го ймовірну цивільну дружину музиканта помітили з круглим животом на Каннському кінофестивалі, після чого заговорили, що Вакарчук стане батьком вдруге.

Святослав Вакарчук був одружений з Лялею Фонарьовою, але після 20 років стосунків їхні дороги розійшлися. Після розлучення музикант та стиліст залишилися близькими людьми і продовжують разом виховувати дорослу доньку Фонарьової від першого шлюбу – Діану.


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Башта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадриБашта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадри
Світлана Лобода переписала своє майно у РФ на охоронця: співачка відповіла на чуткиСвітлана Лобода переписала своє майно у РФ на охоронця: співачка відповіла на чутки
Володимир Дантес вперше розповів, як пережив розлучення з Дорофєєвою після 10 років шлюбуВолодимир Дантес вперше розповів, як пережив розлучення з Дорофєєвою після 10 років шлюбу
"Зайнятий пелюшковими справами": зірка "Дизель шоу" вперше показав донечку, фото"Зайнятий пелюшковими справами": зірка "Дизель шоу" вперше показав донечку, фото
Влітку кількість інфікованих Covid-91 в Європі потроїлася порівняно з весною – ВООЗВлітку кількість інфікованих Covid-91 в Європі потроїлася порівняно з весною – ВООЗ
Блок рекламы


Похожие новости
Улюбленка Вакарчука Соловій у вбранні із вирізом полонила справжньою красою: ефектні кадриУлюбленка Вакарчука Соловій у вбранні із вирізом полонила справжньою красою: ефектні кадри
"У Париж більше не хочу": улюблениця Вакарчука Соловій засумувала за концертами в Україні"У Париж більше не хочу": улюблениця Вакарчука Соловій засумувала за концертами в Україні
Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорому міні вразила "Майстер Шефа" Клопотенка: "Кохання всього життя"Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорому міні вразила "Майстер Шефа" Клопотенка: "Кохання всього життя"
Любимица Вакарчука во Франции посетила могилу легендарного борца за независимость Украины: неожиданные кадрыЛюбимица Вакарчука во Франции посетила могилу легендарного борца за независимость Украины: неожиданные кадры
Любимица Вакарчука Соловий впечатлила видом в джинсовом мини: "Красиво расположились..."Любимица Вакарчука Соловий впечатлила видом в джинсовом мини: "Красиво расположились..."
Маленькая художница и ее мама сгорели при попытке вырваться из Бучи. Авто расстреляли 5 мартаМаленькая художница и ее мама сгорели при попытке вырваться из Бучи. Авто расстреляли 5 марта
Любимица Вакарчука призналась, что ее сильно растрогало в Португалии: "Мои слезы залили Атлантический океан..."Любимица Вакарчука призналась, что ее сильно растрогало в Португалии: "Мои слезы залили Атлантический океан..."
"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил
Подопечная Святослава Вакарчука ответила на слухи о романе с певцом
УГКЦ уточнила заявление Святослава о передаче храмов под госпитали
Последние новости
Подгружаем последние новости