Маленька україночка: у Святослава Вакарчука народилася дочка

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вдруге став батьком - у музиканта народилася донька. Дівчинка з\'явилася на світ через рік після народження первістка 47-річного музиканта - сина Івана, інформує Апостроф .

Радісну новину повідомили на сторінці колективу у Facebook. "Офіційно. 21 червня 2022 р. у Святослава Вакарчука народилася донька. Дівчинку назвали Соломією. Ім\'я, що обрали батьки дитини, означає "мир", - сказано у дописі.

Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

У прес-службі артиста додали, що тато й мама новонародженої дівчинки вирішили не розголошувати подробиці та просять з повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя.

"Вітаємо тебе в нашій дружній "Океанівській" та великій українській родині, маленька україночка Соломія Святославівна Вакарчук, - додали учасники "Океану Ельзи". - Перемоги нам всім. Після якої - миру вам назавжди, наші діти".

Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

Святослав Вакарчук не афішує своє особисте життя. ЗМІ пишуть, що матір\'ю дітей музиканта є Євгенія Яцута – співробітниця кінопродюсерської компанії Radioactive, яка знімає рекламу, а також займається виробництвом серіалів та кліпів. Пара нібито разом уже близько двох років, але афішувати стосунки поки що не готова. А сам артист не підтверджує, але й не заперечує цю інформацію.

Євгенія Яцута

Фото: facebook.com/yatsuta

19 червня 2021 року у лідера ОЕ народився син Іван, якого він назвав на честь батька. У травні 2022-го ймовірну цивільну дружину музиканта помітили з круглим животом на Каннському кінофестивалі, після чого заговорили, що Вакарчук стане батьком вдруге.

Святослав Вакарчук був одружений з Лялею Фонарьовою, але після 20 років стосунків їхні дороги розійшлися. Після розлучення музикант та стиліст залишилися близькими людьми і продовжують разом виховувати дорослу доньку Фонарьової від першого шлюбу – Діану.