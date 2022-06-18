Могилевская задумалась о смене профессии, обратившись к украинцам: "Как думаете, из меня бы вышла..."

Певица Наталья Могилевская поделилась невероятным фото и задала необычный вопрос украинцам.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда активно сейчас поддерживает Украину, но не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз поделилась черно-белым фото с микрофоном.

"Как думаете, из меня вышла бы драматическая актриса?

Каждый день по несколько сотен километров...

С микрофоном в руках, кучей мыслей в голове...

От всего пережитого, увиденного, услышанного родилась драматургия...", - написала Могилевская.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Это было до муравьев, слез и абсолютного потока единства", "Вы и есть драматическая певица", "Я всегда считала, что вы талантливая актриса", "Строки, идущие от вас, подтверждают способность и актрисы и певицы и замечательного человека))", "Жаль, что вы пока не можете побывать с концертом в Мариуполе. С удовольствием сходила бы, как раньше".