Меня опять обманули: Лия Ахеджакова опровергла новость о нападении с перцовым баллончиком

Недавно в сети появилась информация о том, что на роSSийскую актрису Лию Ахеджакову напали в театре с перцовым баллончиком. Заявлялось, что это сделал неизвестный мужчина во время спектакля "Игра в Джин" в "Современнике". Вскоре выяснилось, что нападение с баллончиком - фейк. По словам самой актрисы, просто посетитель в фойе нажал случайно на баллончик и получилась "настоящая инфобомба".

Подробностями инцидента Ахеджакова поделилась в своем блоге в Instagram. Она отметила, что ее обманули, как многих других людей, информирует Апостроф.

Фото: instagram.com/akhedzhakova1938

"По ситуации, произошедшей сегодня в "Современнике". Меня опять обманули, также, как и многих других, кто читал новости. Я действительно не видела, что кто-то что-то распыляет, но СМИ и Рен ТВ раздули так убедительно... мои знакомые и коллеги, которые там находились, сказали, что брызнули в меня", - объяснила ситуацию Ахеджакова.

"Как оказалось, это из-за каких-то каналов, которые распространяют ложную информацию. В итоге, никто в меня ничего не распылял, просто фейк какой-то!!! А просто мужчина в фойе нажал случайно и такую инфобомбу взорвали. Ужас! Провокация!" - добавила она.

Фото: instagram.com/akhedzhakova1938

Пользователи сети обрадовались, что с актрисой все в порядке, а подписчики из Украины написали ей слова благодарности за поддержку нашей страны в борьбе с РФ.

"Берегите себя! Спасибо Вам за поддержку украинцев, Вы - самая лучшая, но вы живете среди пауков… берегите себя", "Лия, вы смелая женшина...очень переживаю за вас… поэтому берегите себя", "Дорогая Лия Меджидовна, берегите себя. Мы любим Вас. Одесса", "Вы великий человек с большим сердцем! В стране, в которой вы живете, нет справедливости, к сожалению. Закончится война - переезжайте в Украину. Там таких людей как вы очень любят!", "Человек честно признался в своей ошибке. Благородно!", "После войны....мы Вас заберем в Украину....Вас у нас очень любят и уважают...", "Слава Богу, что все обошлось! Будьте, пожалуйста, здоровы! Вы - очень хороший и бесстрашный человек! Привет из Днепра!", "Невероятная! Берегите себя!" - высказались люди по этому поводу.


Любовь Блажко, Апостроф

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