Экс-подопечная Монатика Lida Lee сообщила радостную новость: "Так долго ждала"

Lida Lee поделилась радостной новостью в день рождения Киева.

Соответствующий пост появился на странице бывшей подопечной Дмитрия Монатика в инстаграм.

Так, Lida Lee сообщила, что после отъезда наконец вернулась в Киев .

«Я так долго ждала нашей встречи, мой родной Киев ! Уже стало традицией писать тебе письма каждый год, на этот раз он будет особенным, осмысленным и таким долгожданным! В последний раз, когда мы с тобой виделись, ты смело, героически, и непокорно держался! Как и сегодня продолжаешь… Тебе было больно, знаю, как каждому из нас, кто вынужден был временно сказать тебе «до встречи…», - написала певица.

Она призналась, что не может без Киева . По словам певицы, ощущение того, что ты дома ни с чем не сравнится.

«Я хочу, чтобы ты знал, я люблю тебя, Киев наш, и никак не могу без тебя! Ты с распростертыми объятиями встречаешь каждого. И пусть на тебе остались раны, почти по всем твоим улицам колючки, «ежи» и баррикады… главное, что пустота, которую ты ощущал все эти месяцы, начинает уходить, наполняясь новыми воспоминаниями! Я дома … И это чувство не сравнится ни с чем», - написала Lida Lee.