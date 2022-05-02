Долгое время без еды и воды: в Бородянке из полуразрушенного дома спасли кота

Животное находилось на 7 этаже, поэтому пришлось привлечь спецтехнику спасателей.

Долгое время без еды и воды: в Бородянке из полуразрушенного дома спасли кота
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

С 7 этажа полуразрушенного дома в поселке Бородянка возле Киева спасли кота.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области.

Животное долгое время оставалось в ловушке без пищи и воды. После спасения кота осмотрели специалисты.

Фото: Eugene Kibets

Фото: Eugene Kibets

Фото: Eugene Kibets

Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

"Эта история — одна из тысяч подобных, и еще раз доказывает, что мы — люди, а оккупанты — нет", - отметили в фонде помощи ВСУ "Вернись живым".

Напомним, в Украине создали приложение для поиска пропавших животных. Petsi доступен в Play Market и AppStore.

Кот Степан из Харькова собрал десять тысяч долларов для помощи животным в Украине. Средства пойдут на поддержку приютов и зоопарков.

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