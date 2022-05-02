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2022-05-02
Долгое время без еды и воды: в Бородянке из полуразрушенного дома спасли кота
Животное находилось на 7 этаже, поэтому пришлось привлечь спецтехнику спасателей.
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області
С 7 этажа полуразрушенного дома в поселке Бородянка возле Киева спасли кота.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области.
Животное долгое время оставалось в ловушке без пищи и воды. После спасения кота осмотрели специалисты.
Фото: Eugene Kibets
Фото: Eugene Kibets
Фото: Eugene Kibets
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області
"Эта история — одна из тысяч подобных, и еще раз доказывает, что мы — люди, а оккупанты — нет", - отметили в фонде помощи ВСУ "Вернись живым".
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