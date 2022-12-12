Як зібрати базову домашню аптечку: поради від МОЗ

Рекомендації дали фахівці МОЗ.

Як зібрати базову домашню аптечку: поради від МОЗ
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Через військову агресію РФ в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкодили об'єкти критичної інфраструктури. Тому домашня аптечка має бути вдома у кожного українця під час війни та містити мінімально необхідний набір медикаментів. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що потрібно покласти у базову домашню аптечку.

Які ліки повинні бути у домашній аптечці

Необхідно перевірити вміст домашньої аптечки та додати до неї ті ліки, яких не вистачає. Зокрема, у домашній аптечці мають бути:

  • Знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен)
  • Розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти (на основі діоксиду кремнію - не чорне активоване вугілля)
  • Антисептичний засіб (хлоргексидин, 70% спирт тощо)
  • Крем від алергії або таблетки (активні речовини: лоратадин, цетизирин)
  • Стерильний фізрозчин для промивання ран
  • Краплі для промивання очей


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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