Як зібрати базову домашню аптечку: поради від МОЗ

Через військову агресію РФ в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкодили об'єкти критичної інфраструктури. Тому домашня аптечка має бути вдома у кожного українця під час війни та містити мінімально необхідний набір медикаментів. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли , що потрібно покласти у базову домашню аптечку.

Які ліки повинні бути у домашній аптечці

Необхідно перевірити вміст домашньої аптечки та додати до неї ті ліки, яких не вистачає. Зокрема, у домашній аптечці мають бути: