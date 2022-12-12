Новостей.COM ⇒
2022-12-12
Як зібрати базову домашню аптечку: поради від МОЗ
Рекомендації дали фахівці МОЗ.
© freepik.com
Через військову агресію РФ в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкодили об'єкти критичної інфраструктури. Тому домашня аптечка має бути вдома у кожного українця під час війни та містити мінімально необхідний набір медикаментів. У Міністерстві охорони здоров'я
Які ліки повинні бути у домашній аптечці
Необхідно перевірити вміст домашньої аптечки та додати до неї ті ліки, яких не вистачає. Зокрема, у домашній аптечці мають бути:
- Знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен)
- Розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти (на основі діоксиду кремнію - не чорне активоване вугілля)
- Антисептичний засіб (хлоргексидин, 70% спирт тощо)
- Крем від алергії або таблетки (активні речовини: лоратадин, цетизирин)
- Стерильний фізрозчин для промивання ран
- Краплі для промивання очей
Дар'я Скрипник, ZN.ua