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2022-09-14
Як підготуватися до блекауту: поради від Центру стратегічних комунікацій
Фахівці дали чіткі інструкції.
© unsplash/ninjason
Вдалий контрнаступ ЗСУ і деокупація населених пунктів України позбавили окупантів можливості володарювати і тероризувати населення на загарбаних територіях.
Але ворог вдається до енергетичного шантажу з обстрілом електростанцій на звільнених територіях. Фахівці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дали
Що робити у разі знеструмлення електромереж
Спеціалісти Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що на випадок зникнення електроенергії необхідно:
- підготувати запас води та їжі;
- купити батарейки, ліхтарики та сірники;
- придбати генератор (дизельний або бензиновий).
Щоб зберегти тепло у приміщення можна заклеїти щілини у вікнах, дверях та балконах.
Дар'я Скрипник, ZN.ua