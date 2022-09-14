Як підготуватися до блекауту: поради від Центру стратегічних комунікацій

Вдалий контрнаступ ЗСУ і деокупація населених пунктів України позбавили окупантів можливості володарювати і тероризувати населення на загарбаних територіях.

Але ворог вдається до енергетичного шантажу з обстрілом електростанцій на звільнених територіях. Фахівці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дали поради , що робити у випадку «блекауту».

Що робити у разі знеструмлення електромереж

Спеціалісти Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що на випадок зникнення електроенергії необхідно:

підготувати запас води та їжі;

купити батарейки, ліхтарики та сірники;

придбати генератор (дизельний або бензиновий).

Щоб зберегти тепло у приміщення можна заклеїти щілини у вікнах, дверях та балконах.