Як підготуватися до блекауту: поради від Центру стратегічних комунікацій

Фахівці дали чіткі інструкції.

Як підготуватися до блекауту: поради від Центру стратегічних комунікацій
© unsplash/ninjason

Вдалий контрнаступ ЗСУ і деокупація населених пунктів України позбавили окупантів можливості володарювати і тероризувати населення на загарбаних територіях.

Але ворог вдається до енергетичного шантажу з обстрілом електростанцій на звільнених територіях. Фахівці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дали поради, що робити у випадку «блекауту».

Що робити у разі знеструмлення електромереж

Спеціалісти Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що на випадок зникнення електроенергії необхідно:

  • підготувати запас води та їжі;
  • купити батарейки, ліхтарики та сірники;
  • придбати генератор (дизельний або бензиновий).

Щоб зберегти тепло у приміщення можна заклеїти щілини у вікнах, дверях та балконах.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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