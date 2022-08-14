Як своїми руками побудувати бункер для сім'ї: схема та важливі поради

В умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України, що триває, все ще існує велика загроза подальших артилерійських, авіаційних і ракетних ударів по населених пунктах нашої країни - окупанти не шкодують на це ні ракет, ні снарядів. Водночас, з огляду на захоплення Запорізької АЕС, є ймовірність і ядерного вибуху, тому громадянам України варто потурбуватися про облаштування бомбосховища, інформує Апостроф.

"Апостроф" розповідає про те, як можна збудувати бункер своїми руками.

Будинок вважається захисною фортецею кожної людини. Він знаходиться під землею, нічого краще не придумати. Якщо людина боїться природних катаклізмів і просто намагається знаходитись у захисному місці, є спеціальні проекти такої будови.

Зводити його можна на своїй ділянці, часто це робиться на дачі. Для цього потрібно підготувати інструменти та матеріал – також для будівництва потрібні помічники. З оформленням документів проблем не повинно бути, але тут є нюанси:

  • якщо ви будуєте на своїй власній ділянці – дозвіл не потрібен;
  • якщо йдеться про земельну ділянку, під якою перебувають важливі комунікації, то тут документи варто підготувати.

При будівництві важливо розуміти, де саме проходять ґрунтові води.

Будинок під землею має сформуватися над потоками, мінімальна відстань – 50 сантиметрів. Чим більше тим краще. Тут такий розрахунок: якщо ґрунтові води на рівні 5 метрів, то котлован під нову будову виготовляється на 45 метрів. Хоча, коли ґрунтові води залягають понад 4 метри, створити повноцінний будинок під землею не вийде. Тому що увага приділяється комфорту, захисту, зручності існування протягом тривалого часу. Надійність не на останньому місці, тому розрахувати доведеться кожну дрібницю.

На період стихійного лиха, урагану, провадиться такий розрахунок площі – 4 кв. метри на одного мешканця. У умовах буде зручно перечекати несприятливі умови лежить на поверхні землі.

Якщо в сім'ї троє людей, то виходить 12 кв. метрів реалізувати такий проект нескладно. Розрахунок ведеться шляхом множення. Якщо територія при будинку велика, то площа зростає, але не на шкоду комфорту. Бункери будують тимчасове та тривале перебування. Від цього залежить вибір деяких параметрів.

Для тимчасового перебування не потрібно максимального тепла. Експерти радять мати запас теплих речей, ковдр, пледів, термобілизни.

Також людям варто подбати про автономні джерела енергії (генератори тощо), а також зробити запаси ліків, їжі, чистої води, іншого одягу та взуття.


Євген Устименко, Апостроф





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