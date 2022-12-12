Брук Шилдс з "Блакитної лагуни" здійснила рідкісний вихід у світ зі своїми дорослими красунями-дочками

Американська актриса Брук Шилдс найбільш відома за роллю у фільмі "Блакитна лагуна". Нині зірці 57 років і вона зуміла зберегти колишню красу. А чого варті дві її спадкоємиці.

Зірка “Блакитної лагуни“ Брук Шилдс здійснила рідкісний вихід у світ зі своїми дорослими красунями-дочками

Брук Шилдс з'явилася на заході Z100 iHeartRadio Jingle Ball 2022, який пройшов у Медісон-Сквер-Гарден у п'ятницю ввечері, 9 грудня, у Нью-Йорку.

57-річна актриса виглядала фантастично, обравши для появи чорні штани під шкіру з високою посадкою, а також чарівний топ-корсет з ефектним бантом на спині. Волосся артистка залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах, а губи підкреслила червоною помадою.

Разом із нею захід відвідали дві її дочки - 19-річна Роуен та 16-річна Грір.

Зірка “Блакитної лагуни“ Брук Шилдс здійснила рідкісний вихід у світ зі своїми дорослими красунями-дочками

Обидві дівчата виглядали чудово. Старша одягнулася до пари матері - у чорні блискучі штани та червоний піджак, який одягла на чорний мереживний бюстгальтер. Молодша виглядала ефектно в цікавому костюмі в нетрадиційний принт - піджак красуня залишила розстебнутим, одягнувши його поверх чорного бюстгальтера.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у різдвяному светрі за 2 тисячі доларів сходила з чоловіком на побачення.


Анастасия Березовская, Тудей





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Брук Шилдс з "Блакитної лагуни" здійснила рідкісний вихід у світ зі своїми дорослими красунями-дочкамиБрук Шилдс з "Блакитної лагуни" здійснила рідкісний вихід у світ зі своїми дорослими красунями-дочками
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