Брук Шилдс з "Блакитної лагуни" здійснила рідкісний вихід у світ зі своїми дорослими красунями-дочками

Американська актриса Брук Шилдс найбільш відома за роллю у фільмі "Блакитна лагуна". Нині зірці 57 років і вона зуміла зберегти колишню красу. А чого варті дві її спадкоємиці.

Брук Шилдс з'явилася на заході Z100 iHeartRadio Jingle Ball 2022, який пройшов у Медісон-Сквер-Гарден у п'ятницю ввечері, 9 грудня, у Нью-Йорку.

57-річна актриса виглядала фантастично, обравши для появи чорні штани під шкіру з високою посадкою, а також чарівний топ-корсет з ефектним бантом на спині. Волосся артистка залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах, а губи підкреслила червоною помадою.

Разом із нею захід відвідали дві її дочки - 19-річна Роуен та 16-річна Грір.

Обидві дівчата виглядали чудово. Старша одягнулася до пари матері - у чорні блискучі штани та червоний піджак, який одягла на чорний мереживний бюстгальтер. Молодша виглядала ефектно в цікавому костюмі в нетрадиційний принт - піджак красуня залишила розстебнутим, одягнувши його поверх чорного бюстгальтера.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у різдвяному светрі за 2 тисячі доларів сходила з чоловіком на побачення.