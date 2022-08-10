Дружина ведучого "Холостяка" Решетника розкрила секрет ідеальних відносин: "Наступні пункти не важливі..."

Христина і Григорій Решетник

Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Крістіна розповіла про ідеальні стосунки, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий та зірка шоу "Холостяк" та "Холостячка". Знаменитість одружений на красуні Христині, яка народила йому трьох дітей – Івана, Дмитра та Олександра. Але на цьому пара поки не збирається зупиняється, адже неодноразово зіркове подружжя зазначило, що хоче ще мінімум дівчинку. Христина, як і Григорій, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

А цього разу зірка вирішила поговорити із фанами.

"А давайте, питайте, доки чекаю на дітей", - написала зірка.

"Секрети щасливих стосунків", – написав фан.

1. Почуття - без них наступні пункти неважливі. 2. Відповідальність один перед одним. 3. Підтримка. 4. Віддавати і не чекати нічого натомість. 5. Самодостатність і саморозвиток. 6. У відносинах винні обидва. , - написала Крістіна у публікації, поділившись сімейним фото.

Христина Решетник

А ще Politeka писала, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника з дітьми несподівано звернулася до чоловіка


Артём Батечко, politeka.net





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