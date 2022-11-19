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2022-11-19
У Херсоні діятимуть пункти обігріву з інтернетом
Вони мають з‘явитися по всьому місту та в області.
У звільненому Херсоні почали діяти спеціально облаштовані намети, у яких можна зігрітися гарячими напоями та їжею, зарядити свої гаджети, скористатися інтернетом. Їх вже назвали «пунктами незламності».
Важливість нововведення у тому, що в деокупованому місті досі нема електрики, як відомо, це часто напряму пов’язане і з постачанням тепла.
«У місті досі немає світла. Найголовніше — відновити електропостачання. Сподіваємось, це вдасться зробити до кінця цього тижня», —
Такі пункти з‘являтимуться по всьому Херсону та області, пообіцяв він.
Проєкт реалізували місцеві ДСНСники та обласна військова адміністрація.
Оксана Коваль, ZN.ua