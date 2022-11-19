У Херсоні діятимуть пункти обігріву з інтернетом

Вони мають з‘явитися по всьому місту та в області.

У Херсоні діятимуть пункти обігріву з інтернетом

У звільненому Херсоні почали діяти спеціально облаштовані намети, у яких можна зігрітися гарячими напоями та їжею, зарядити свої гаджети, скористатися інтернетом. Їх вже назвали «пунктами незламності».

Важливість нововведення у тому, що в деокупованому місті досі нема електрики, як відомо, це часто напряму пов’язане і з постачанням тепла.

«У місті досі немає світла. Найголовніше — відновити електропостачання. Сподіваємось, це вдасться зробити до кінця цього тижня», — зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує ZN.ua.

Такі пункти з‘являтимуться по всьому Херсону та області, пообіцяв він.

Проєкт реалізували місцеві ДСНСники та обласна військова адміністрація.


Оксана Коваль, ZN.ua





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