У Херсоні діятимуть пункти обігріву з інтернетом

У звільненому Херсоні почали діяти спеціально облаштовані намети, у яких можна зігрітися гарячими напоями та їжею, зарядити свої гаджети, скористатися інтернетом. Їх вже назвали «пунктами незламності».

Важливість нововведення у тому, що в деокупованому місті досі нема електрики, як відомо, це часто напряму пов’язане і з постачанням тепла.

«У місті досі немає світла. Найголовніше — відновити електропостачання. Сподіваємось, це вдасться зробити до кінця цього тижня», — зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує ZN.ua .

Такі пункти з‘являтимуться по всьому Херсону та області, пообіцяв він.

Проєкт реалізували місцеві ДСНСники та обласна військова адміністрація.