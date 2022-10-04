Українська дівчина Бонда Куриленко розповіла про найважливіший день у своєму житті: "Кохання всього мого життя..."

Актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала торт та розповіла про найважливіший день у своєму житті.

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко – уродженка України, яка стала відомою західною актрисою та прославилася завдяки ролі подружки Джеймса Бонда. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На цей раз зірка показала торт для свого сина. Як можна зрозуміти, йому виповнилося 3 жовтня 7 років.

"З Днем Народження кохання всього мого життя", - написала Куриленко.



"Велике спасибі Галині за такий гарний та смачний тортик", - написала Ольга українською мовою.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Покемон, з днем ??народження", "З днем ??народження милий хлопчик", "Як красиво, українською) Вітаю з Днем Народження сина!)", "Вітаю з днем ??народження від твоїх "старших сестер", "Я пам'ятаю, коли мені було 7 років, все було дивно і нове, час йшов дуже повільно, і я думав, що ніколи не подорослішаю. З днем ??народження Олександра.

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