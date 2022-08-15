"Холостячка" Огневич заявила, чому її концерти важливі у воєнний час: "Не пишіть мені дивних повідомлень!"

Популярна українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич заговорила про важливість концертів у воєнний час.

Як передає Politeka.net , українська співачка Злата Огневич стала активніше вести соціальні мережі, хоча в неї і багато справ через допомогу благодійним фондам та організаціям концертів для наших захисників. Артистка також вирішила прояснити деякі моменти, які турбують багатьох громадян.

«Вирішила записати ще одне звернення. На мою думку, є питання, відповідь на яке має бути очевидним. Але, як виявилося для багатьох, – ні. Концерти для військових – це виключно особиста ініціатива волонтерів.

Ніхто із держави не виділяє кошти. Тому, будь ласка, не пишіть мені дивних повідомлень, що краще б ми купили тепловізори. Концерти украй необхідні. А тепловізори також купуються, не турбуйтесь» – каже Злата.

Також Огневич розповіла про свої композиції, а також подала деякі зі списку, який ніяк не наважиться випустити на загальний суд публіки.

«Нам є про що з нами поговорити. «Ти обіцяв» – цю пісню ви часто просите заспівати мене на концерті. Але я зрозуміла, що морально не можу її співати. Можливо, колись ви її знову почуєте. А поки що можу грати лише акорди. «Солодке покарання» – пісня, яка покращує настрій. Люблю її акустичну версію” – каже Злата.