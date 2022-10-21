Актор Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на 500 дронів для України

Актор є амбасадором кампанії United24.

Актор Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на 500 дронів для України
Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на дрони для України

Американський актор Марк Гемілл, найбільш відомий за роллю Люка Скайвокера у серії фільмів «Зоряні війни», заявив, що допоміг зібрати кошти на купівлю 500 дронів для потреб України в рамках кампанії «Армія дронів». Про це актор розповів в ефірі програми Sound On на Bloomberg Radio.

«Все дуже просто: Україні потрібні безпілотники. Вони визначають кінець війни, вони захищають свою землю, свій народ, вони стежать за кордоном, вони очі в небі. Я був дійсно шокований, тому що вони дають мені оновлення принаймні два чи три рази на тиждень про те, що відбувається, і вони сказали, що отримали понад 500 дронів з того часу, як я приєднався [до проєкту – ред.]», - Заявив Хемілл.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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