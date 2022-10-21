Актор Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на 500 дронів для України

Американський актор Марк Гемілл, найбільш відомий за роллю Люка Скайвокера у серії фільмів «Зоряні війни», заявив, що допоміг зібрати кошти на купівлю 500 дронів для потреб України в рамках кампанії «Армія дронів». Про це актор розповів в ефірі програми Sound On на Bloomberg Radio.

«Все дуже просто: Україні потрібні безпілотники. Вони визначають кінець війни, вони захищають свою землю, свій народ, вони стежать за кордоном, вони очі в небі. Я був дійсно шокований, тому що вони дають мені оновлення принаймні два чи три рази на тиждень про те, що відбувається, і вони сказали, що отримали понад 500 дронів з того часу, як я приєднався [до проєкту – ред.]», - Заявив Хемілл.