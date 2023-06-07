Суд продовжив домашній арешт Остапу Ступці за ДТП на підпитку

Нічний домашній арешт продовжили до 5 липня 2023 року.

Українському актору Остапу Ступці суд продовжив до 5 липня 2023 року нічний домашній арешт. Його підозрюють у вчиненні ДТП на підпитку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру, інформує ZN.ua .

Раніше повідомлялося, що ДТП сталася ввечері 4 квітня. Позашляховик, за кермом якого перебував Ступка, наїхав на легковик. Постраждав чоловік. У поліції згодом повідомили, що постраждалого забрали до лікарні з травмами різного ступеня складності, Ступку ж забрали до СІЗО.

Актора звільнили у залі суду та оголосили про запобіжний захід – нічний домашній арешт до 5 червня включно. Ступка не може покидати дім з 22:00 до 6:00.

Ступці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286-1 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Актор може отримати до трьох років перебування за ґратами з позбавленням права керувати транспортним засобом строком від трьох до п’яти років.