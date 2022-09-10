Блондинка з "Жіночого кварталу" в міні влаштувала спеку біля пілона: "Нарешті..."

Катерина Нікітіна

Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" в міні показала, як уміє у пілона, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Також знаменитість любить спорт та допомагає українцям осягнути секрети шпагату. А нещодавно зірка захопилася ще й танцями біля пілона. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала фотографії, де ділилася успіхами у пілона.

На фото Катя позувала на підборах та у міні-шортиках та топі. Зірка зробила кілька кадрів, вражаючи сміливістю.

"Мій коханий. Нарешті дійшла", - написала Катя і поставили смайлики-серця.

Повідомлялося, що Нікітіна розповіла про вигоряння.

"Коли ти повністю виснажуєшся, вигораєш, ти стаєш непродуктивним взагалі... ти випадаєш на день-два, три, тиждень... І не можеш принести користь. Взагалі... Замість того, щоб щодня робити потроху. Я все це до чого веду. Ми всі військові. і кожний на своєму фронті. Кожен робить стільки, скільки може", - пише артистка.


Артём Батечко, politeka.net





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