Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" нарешті показала свого нового бойфренда: "Підтримка..."

Юля Бельченко

Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" Бельченко показала свого коханого, вразивши виглядом.

Як пише Politeka.net , Юлія "Зайчик" Бельченко - учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливаком. Учасниці вдалося дійти до фіналу, але там вона перемогу прогавила, а головний герой вибрав Анну Богдан переможниці. Незважаючи на невдачу, Юлія стала досить успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Юлія поділилася фотографією, де позувала разом зі своїм коханим. Блогерка посміхнулася, притулившись до хлопця.

"Підтримка", - написала на сторінку зірка.

Повідомлялося, що Юлія розповіла про свято.

"Сьогодні 7 квітня – Велике церковне свято Благовіщення та мій День народження

Свято Благовіщення – це день, коли Діва Марія дізналася від архангела Гавриїла про зачаття Ісуса Христа, Божого сина.

Слово «Благовіщення» означає гарну радісну звістку про те, що почалося звільнення людського роду від гріха і вічної смерті.

Єдине бажання – скоріше почути радісну звістку про кінець війни та перемогу України", - написала зірка.


Артём Батечко, politeka.net





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