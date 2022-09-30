Боєць ЗСУ втратив усю родину після ракетного удару у Дніпрі, фото: "Вижив лише домашній улюбленець"

У мережі показали фото дітей, які загинули унаслідок ракетного удару російських військ по Дніпру 29 вересня.

Світлини опублікувала народна депутатка України Юлія Гришина. Вона наголосила: росія продовжує масовий терор та вбивства мирних українців, зокрема й дітей, світ має підтримати Україну в боротьбі з агресором.

На руїнах будинку, який став для них могилою, напередодні бачили самотнього пса, який плакав і чекав на своїх маленьких господарів, які вже ніколи не повернуться.

Унаслідок російського ракетного удару по Дніпру у ніч проти 29 вересня загинула ціла родина: бабуся Алла, мати Наталя, дочка Василіса та син Іван. Вижив лише домашній улюбленець – пес Крим, саме він плакав на руїнах знищеного будинку. Тварина втратила слух, зір, отримала тяжку контузію.

Батько родини наразі захищає Україну на фронті. На момент трагедії він перебував на позиціях під Лиманом. Дізнавшись, що втратив усю свою родину, він приїхав у Дніпро.

"Ціла родина загинула в Дніпрі… Двоє маленьких дітей були вбиті рашистською ракетою у власному домі. Дев’ятиповерхівка в Миколаєві… знову ракета. Під завалами люди. 23 загиблих та 28 поранених цивільних внаслідок обстрілу росіянами колони у Запорізькій області. Лише доба!" – написала Гришина.