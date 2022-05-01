"Полная каша происходит": Ксения Мишина без прикрас рассказала, почему долго не выходила на связь

Сейчас Мишина не готова говорить о личной жизни, но рассказывает о том, как выходит из депрессивных настроений.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка", прославилась благодаря самым раным ролям, в том числе и роли властной Лидии Шефер в "Крепостной". Причем артистка решила остаться в Украине после нападения рф и предпочла с маленьким сыном перебраться в более спокойный город.

Киев и свой дом Ксения покинула эксренно, но рассказала, что верит в победу и вернется туда обязательно.

«Начала выходить в сеть, получала много сообщений, что долго этого не было. Вот смотрите на эту моську, которая что-то рассказывает. Но каждый раз, когда я беру в руки телефон, я не знаю, что именно говорить. Ведь каждый раз хочется дарить людям настоящие эмоции, что-то приятное, но когда с тобой полная каша происходит, ты не можешь этого делать.

Психологически очень плохо понимать, что в твоей стране и на земле ужас твориться, умирают люди и дети. Это надо принимать, помогать людям, надо это делать» - заключила Мишина о своих последних буднях и о том, как теперь ищет смысл жизни.

Мы писали, Кароль выступила на самом большом благотворительном концерте в истории Польши в поддержку Украине. Концерт "Разом з Україною" транслировался в прямом эфире в 40 странах мира.

Согласно предварительной оценке, на концерте удалось собрать более 42 миллионов гривен. Все средства будут направлены на помощь Украине во время войны.