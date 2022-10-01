Дочка Моніки Беллуччі у прозорому вбранні прикрасила обкладинку Vogue

Старша донька Моніки Беллуччі стала героїнею гламурної фотосесії. 18-річна Діва Кассель прикрасила обкладинку турецького журналу Vogue. Юна модель постала у прозорому вбранні із декольте.

У прозорому вбранні із декольте: дочка Моніки Беллуччі прикрасила обкладинку Vogue

Дочка акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя продовжує будувати кар'єру у fashion-індустрії. Діва дебютувала на обкладинці модного журналу. Вона позувала у прозорій блузі із декольте, під якою просвічувалася білизна м'ятного відтінку.

Кассель знялася із незвичайним макіяжем. Стиліст наніс їй подвійні стрілки, які виглядали дуже антуражно. Губи зіркової спадкоємиці виділила нюдова помада.

У прозорому вбранні із декольте: дочка Моніки Беллуччі прикрасила обкладинку Vogue

Шию та руку Діви прикрасили вишукані прикраси Cartier. Вона розпустила волосся і ефектно подивилася в камеру. Дівчина виглядала впевненою та дуже жіночною. Вона успадкувала чарівність і шарс від своєї незрівнянної матері. Про це їй нагадали шанувальники.

"Діва – найкраще продовження Моніки", "Красуня", "Чарівна, неможливо відірвати погляду", "Така сильна енергетика", "Мамо, посунься!", "Ефектна дівчинка, у неї велике майбутнє в шоу-бізнесі", - прокоментували фоловери Кассель.

Нагадаємо, що Діва у 2019 році підписала перший контракт із брендом Dolce&Gabbana. Через два роки вона дебютувала на показі бренду на Тижні моди у Мілані. Нині вона часто виходить на подіум.

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Deva Cassel (@devacassel_)

Нещодавно до Мережі потрапили фото молодшої дочки Моніки Беллуччі. Фанати італійської актриси дійшли висновку, що 12-річна Леоні схожа на маму ще більше, ніж її старша сестра.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
Моніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні формиМоніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні форми
"Він просто про це не говорить": продюсер Полякової розкрив, що після повернення в Україну задумав Макс Барських"Він просто про це не говорить": продюсер Полякової розкрив, що після повернення в Україну задумав Макс Барських
Дочка Моніки Беллуччі в панчохах і прозорій мереживній сукні захопила дорослим зовнішнім виглядомДочка Моніки Беллуччі в панчохах і прозорій мереживній сукні захопила дорослим зовнішнім виглядом
Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."
Блок рекламы


Похожие новости
Дочка Полякової чесно відповіла, чому не стала вчитися в Україні: "За кордон вступила лише тому..."Дочка Полякової чесно відповіла, чому не стала вчитися в Україні: "За кордон вступила лише тому..."
Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."
Моніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні формиМоніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні форми
Юна дочка Беллуччі у прозорій сукні несподівано перевершила маму: "Щось неземне"Юна дочка Беллуччі у прозорій сукні несподівано перевершила маму: "Щось неземне"
Дочка Моніки Беллуччі в панчохах і прозорій мереживній сукні захопила дорослим зовнішнім виглядомДочка Моніки Беллуччі в панчохах і прозорій мереживній сукні захопила дорослим зовнішнім виглядом
Дочка Олени Кравець знялася топлес: відверті фото дівчиниДочка Олени Кравець знялася топлес: відверті фото дівчини
Молодша дочка Моніки Беллуччі більше схожа на маму, ніж старша сестра: рідкісні фото Леоні КассельМолодша дочка Моніки Беллуччі більше схожа на маму, ніж старша сестра: рідкісні фото Леоні Кассель
Мама "Пташки" розповіла, чим дочка здивувала її після повернення: "Я спочатку не зрозуміла..."Мама "Пташки" розповіла, чим дочка здивувала її після повернення: "Я спочатку не зрозуміла..."
Оля Полякова показала умови в гуртожитку Лондона, де навчається дочка: "Оце питання..."Оля Полякова показала умови в гуртожитку Лондона, де навчається дочка: "Оце питання..."
Дочка Джонні Деппа у трениках та розтягнутій футболці потрапила в об'єктив папараці – нічим не затьмарити красуДочка Джонні Деппа у трениках та розтягнутій футболці потрапила в об'єктив папараці – нічим не затьмарити красу
Последние новости
Подгружаем последние новости