Дочка Моніки Беллуччі у прозорому вбранні прикрасила обкладинку Vogue

Старша донька Моніки Беллуччі стала героїнею гламурної фотосесії. 18-річна Діва Кассель прикрасила обкладинку турецького журналу Vogue. Юна модель постала у прозорому вбранні із декольте.

Дочка акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя продовжує будувати кар'єру у fashion-індустрії. Діва дебютувала на обкладинці модного журналу. Вона позувала у прозорій блузі із декольте, під якою просвічувалася білизна м'ятного відтінку.

Кассель знялася із незвичайним макіяжем. Стиліст наніс їй подвійні стрілки, які виглядали дуже антуражно. Губи зіркової спадкоємиці виділила нюдова помада.

Шию та руку Діви прикрасили вишукані прикраси Cartier. Вона розпустила волосся і ефектно подивилася в камеру. Дівчина виглядала впевненою та дуже жіночною. Вона успадкувала чарівність і шарс від своєї незрівнянної матері. Про це їй нагадали шанувальники.

"Діва – найкраще продовження Моніки", "Красуня", "Чарівна, неможливо відірвати погляду", "Така сильна енергетика", "Мамо, посунься!", "Ефектна дівчинка, у неї велике майбутнє в шоу-бізнесі", - прокоментували фоловери Кассель.

Нагадаємо, що Діва у 2019 році підписала перший контракт із брендом Dolce&Gabbana. Через два роки вона дебютувала на показі бренду на Тижні моди у Мілані. Нині вона часто виходить на подіум.

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Нещодавно до Мережі потрапили фото молодшої дочки Моніки Беллуччі. Фанати італійської актриси дійшли висновку, що 12-річна Леоні схожа на маму ще більше, ніж її старша сестра.