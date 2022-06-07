"В третий раз беременна": Гвоздева из "Танців з зірками" анонсировала важную новость

Илона Гвоздева

Известная танцовщица и ее муж анонсировали важное событие в их жизни.

Бывшая участница проекта «Танці з зірками» Илона Гвоздева привлекла внимание новыми заявлениями в Инстаграм. Так, хореограф призналась, что у них с мужем есть хорошая новость. При этом раскрывать ее они не торопятся.

«Совсем скоро я поделюсь с вами приятной новостью, совершением нашей заветной мечты с мужем, которая и до сих пор держит нас в тонусе и с каждым днем все больше греют душу», - написала Гвоздева в сториз.

Чуть позже певица предложила поклонникам угадать, что же она имела в виду. Среди вариантов ответа были: «в третий раз беременна», «строим дом нашей мечты», «переезжаем в другое место.

Вариант с возможной беременностью танцовщицы тут же стали активно обсуждать в сети.

«Может опекунство? Много деток остались сиротами», «А кроме как беременная, то фантазии не хватило?», «Когда они успевают беременнеть?», «Строим дом мечты скорее всего», - пишут люди.


Дарья Волкова, politeka.net





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