"Мы должны жить": Гвоздева из "Танців з зірками" обратилась к украинцам с мощным посылом

Известная танцовщица обратилась к украинцам со словами поддержки и мощным посылом.

Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто делится с поклонниками своими мыслями и фото на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала милое фото, а в подписи к нему оставила мощный посыл украинцам.

"Все, кто сегодня живы и продолжают жить во время войны в Украине просто не могут опустить руки, сдаться, погрузиться в депрессию, страх, закрыться в "колбе"! Напротив, я считаю, что именно мы должны продолжать держаться вместе, помогать друг другу кто чем может, каждый должен бороться на своем фронте! Мы должны продолжать жить, работать, поддерживать экономику страны, моральный дух наших людей, боевой дух наших бойцов, не забывать о войне на оккупированных территориях", - написала Илона.

Она также добавила, что, несмотря на сложную ситуацию в стране, нужно пытаться развиваться, давать хороший пример для подражания детям, давать мотивацию и веру в лучшее будущее.

"Потому что иначе ЗА ЧТО ПОЛЕГЛО И УМЕРЛО СТОЛЬКО БОЙЦОВ И СТОЛЬКО НАШИХ ЛЮДЕЙ?!?!? Все они умерли за нашу свободу, за нашу страну, за нас с вами. Они навсегда будут в наших мыслях, памяти и сердце, но вместе с тем мы должны жить в память о них! И лично я верю в то, что Украина победит, все территории вернем назад и встретим еще лето в Крыму! Поэтому прошу всех вас не притеснять тех людей, кто пытается выжить и жить дальше во время войны, не обвиняйте и не критикуйте, сейчас сложно всем, лучше быть сплоченными, единственными и непобедимыми! Всем желаю мирного неба, терпения, сил и сил", - обратилась Гвоздева к украинцам.