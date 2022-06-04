За несколько дней собрали до $150 тысяч: Иракли Макацария рассказал, как помогает украинцам

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария помогает украинцам с начала роSSийского вторжения. Герой шоу "Холостяк-6" канала СТБ вместе с другом-грузином создал благотворительный фонд "Спасем Украину", который только за первые несколько дней собрал внушительную сумму, информирует Апостроф.

"Мы сделали благотворительный марафон и за несколько дней мы собрали до 150 тысяч долларов", - рассказал он Григорию Решетнику в новом выпуске проекта "Як ти?". Иракли признался, что грузины жертвуют в его фонд до десятков тысяч лари (около 100 тысяч гривен).

Фото: instagram.com/maqatsa

Что касается распределения этих средств, то поскольку бизнесмен находится не в Украине и ему из Грузии сложно делать закупки, он решил обратиться к украинской телеведущей Маше Ефросининой, которая много лет занимается благотворительностью и является основательницей организации "Фонд Маша".

"Я очень хорошо помню тот день, когда мне позвонил Иракли, 25-го... Я, собственно, еще в таком плохом психологическом состоянии, постоянно плачу, а Иракли уже мне отчитывается, что собрали 100 тысяч долларов. Перечислили сразу более 30 тысяч долларов в мой фонд, и это была первая мощная помощь, первый мощный финансовый вклад, на который мы сразу закупили все необходимое для горячих точек. Для женщин и детей, которые были там, для эвакуации, потому что нам приходилось доставать очень много горючего, арендовать транспорт, чтобы эвакуировать людей оттуда. Эти деньги просто разлетались и если бы не они, я думаю, что такой первый этап мы проходили бы намного сложнее. Это невероятная поддержка", - сказала телеведущая.

Фото: instagram.com/maqatsa

Также Макацария помогает фонду "Пациенты Украины" и другими маленькими благотворительными организациями, которые находятся в разных регионах Украины.

Иракли рассказал, что Грузия, которая сама пережила нападение РФ в 2008 году, очень поддерживает Украину, и уже 24 февраля грузины с украинскими флагами вышли на улицы Тбилиси.

"Народ, который проходил через войну и который ощущал на себе эту ситуацию, страх, непонимание, отрицание и все эти эмоции, полностью поддерживает Украину. В первый день, когда началась война, я был в гостях у Лизы [невеста Иракли], мы услышали скандирующий звук из окна и как только мы вышли, мы увидели, что огромная толпа людей с украинскими и грузинскими флагами шли в сторону проспекта Руставели, - поделился бизнесмен. - Мы увидели консолидацию грузинского народа, проявить свою позицию и показать всему миру, что Украина не одна".


Наталья Лавринец, Апостроф





Интересные новости
55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
"За что это украинским детям?": Екатерина Кухар растрогала историей юной балерины из Киева"За что это украинским детям?": Екатерина Кухар растрогала историей юной балерины из Киева
Юрий Горбунов признался, что его с трудом узнает младший сын из-за длительной разлукиЮрий Горбунов признался, что его с трудом узнает младший сын из-за длительной разлуки
Трагедия произошла с украинками в Польше, в квартире также находились дети: подробности нападенияТрагедия произошла с украинками в Польше, в квартире также находились дети: подробности нападения
Блок рекламы


Похожие новости
В Минздраве рассказали, сколько детей родилось в Украине за время полномасштабной войны против РоSSииВ Минздраве рассказали, сколько детей родилось в Украине за время полномасштабной войны против РоSSии
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
Почти 200 тысяч человек зарегистрировались для участия в НМТ — УЦОКОПочти 200 тысяч человек зарегистрировались для участия в НМТ — УЦОКО
"Их купили за деньги": Кошевой из "Квартал 95" рассказал, что ему пишут друзья детства из Луганщины"Их купили за деньги": Кошевой из "Квартал 95" рассказал, что ему пишут друзья детства из Луганщины
100 дней с начала другой жизни: Светлана Лобода выпустила песню-молитву о войне в Украине100 дней с начала другой жизни: Светлана Лобода выпустила песню-молитву о войне в Украине
Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"
На первом этапе свое участие в НМТ подтвердили около 188 тысяч человек – УЦОКОНа первом этапе свое участие в НМТ подтвердили около 188 тысяч человек – УЦОКО
Перед многотысячной толпой: фронтмен Rammstein поднял на концерте флаг УкраиныПеред многотысячной толпой: фронтмен Rammstein поднял на концерте флаг Украины
"Очень часто ссорились": Тринчер рассказала, как изменились ее отношения с женихом"Очень часто ссорились": Тринчер рассказала, как изменились ее отношения с женихом
"Наша гордость": Джамала появилась на обложке заграничного журнала и рассказала свою историю"Наша гордость": Джамала появилась на обложке заграничного журнала и рассказала свою историю
Последние новости
Подгружаем последние новости