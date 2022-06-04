За несколько дней собрали до $150 тысяч: Иракли Макацария рассказал, как помогает украинцам

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария помогает украинцам с начала роSSийского вторжения. Герой шоу "Холостяк-6" канала СТБ вместе с другом-грузином создал благотворительный фонд "Спасем Украину", который только за первые несколько дней собрал внушительную сумму, информирует Апостроф .

"Мы сделали благотворительный марафон и за несколько дней мы собрали до 150 тысяч долларов", - рассказал он Григорию Решетнику в новом выпуске проекта "Як ти?". Иракли признался, что грузины жертвуют в его фонд до десятков тысяч лари (около 100 тысяч гривен).

Фото: instagram.com/maqatsa

Что касается распределения этих средств, то поскольку бизнесмен находится не в Украине и ему из Грузии сложно делать закупки, он решил обратиться к украинской телеведущей Маше Ефросининой, которая много лет занимается благотворительностью и является основательницей организации "Фонд Маша".

"Я очень хорошо помню тот день, когда мне позвонил Иракли, 25-го... Я, собственно, еще в таком плохом психологическом состоянии, постоянно плачу, а Иракли уже мне отчитывается, что собрали 100 тысяч долларов. Перечислили сразу более 30 тысяч долларов в мой фонд, и это была первая мощная помощь, первый мощный финансовый вклад, на который мы сразу закупили все необходимое для горячих точек. Для женщин и детей, которые были там, для эвакуации, потому что нам приходилось доставать очень много горючего, арендовать транспорт, чтобы эвакуировать людей оттуда. Эти деньги просто разлетались и если бы не они, я думаю, что такой первый этап мы проходили бы намного сложнее. Это невероятная поддержка", - сказала телеведущая.

Фото: instagram.com/maqatsa

Также Макацария помогает фонду "Пациенты Украины" и другими маленькими благотворительными организациями, которые находятся в разных регионах Украины.

Иракли рассказал, что Грузия, которая сама пережила нападение РФ в 2008 году, очень поддерживает Украину, и уже 24 февраля грузины с украинскими флагами вышли на улицы Тбилиси.

"Народ, который проходил через войну и который ощущал на себе эту ситуацию, страх, непонимание, отрицание и все эти эмоции, полностью поддерживает Украину. В первый день, когда началась война, я был в гостях у Лизы [невеста Иракли], мы услышали скандирующий звук из окна и как только мы вышли, мы увидели, что огромная толпа людей с украинскими и грузинскими флагами шли в сторону проспекта Руставели, - поделился бизнесмен. - Мы увидели консолидацию грузинского народа, проявить свою позицию и показать всему миру, что Украина не одна".