Будь, как Остап: школьник отдал на ЗСУ все свои сбережения с коляды и Дней рождения

Не только взрослые, но и многие маленькие украинцы делают все от них зависящее, чтобы помочь нашей армии как можно быстрее одолеть врага. Так, десятилетний Остап сэкономил 300 долларов и купил на них портативное зарядное устройство на солнечной батарее для ВСУ, информирует Апостроф.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

Школьник из Шепетовки насобирал деньги из колядок и сэкономил деньги, которые ему дарили на праздники и сам изъявил желание помочь военным.

"Он сам захотел совершить такой поступок, подошел ко мне, и сказал, что все деньги, которые ему дарили на день рождения, коляду и праздники используем на покупку бронежилета. Военным нужнее, это спасет кому-то жизнь. Они же нас защищают", - рассказала мама юноши Наталья.

Она добавила, что денег на бронежилет не хватило, поэтому решили купить портативное зарядное устройство.

Военнослужащие были поражены таким мужественным поступком парня.

"Он мог купить себе игрушку или ровер, но отдал нам. Мы счастливы, потому что сейчас воспитываются настоящие патриоты Украины. Все непременно будет хорошо благодаря таким детям, как Остап", – рассказали воины.

Сам Остап своими действиями гордится и искренне радуется, что сделал свой вклад в победу Украины и приблизил ее.


Мария Швец, Апостроф





Интересные новости
Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"
В одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедииВ одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедии
Манга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском ДонцеМанга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском Донце
Была вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедииБыла вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедии
Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"
Блок рекламы


Похожие новости
Гвоздева прокомментировала конфликт с MELOVIN и рассказала, что изменилось: "Я забираю свои слова относительно..."Гвоздева прокомментировала конфликт с MELOVIN и рассказала, что изменилось: "Я забираю свои слова относительно..."
Освоила несколько боевых специальностей: защитники Украины показали овчарку-разведчицу ЖасминОсвоила несколько боевых специальностей: защитники Украины показали овчарку-разведчицу Жасмин
За несколько дней собрали до $150 тысяч: Иракли Макацария рассказал, как помогает украинцамЗа несколько дней собрали до $150 тысяч: Иракли Макацария рассказал, как помогает украинцам
100 дней с начала другой жизни: Светлана Лобода выпустила песню-молитву о войне в Украине100 дней с начала другой жизни: Светлана Лобода выпустила песню-молитву о войне в Украине
Витовская резко приструнила обнаглевших россиян: "Езжайте и грабьте свои магазины!"Витовская резко приструнила обнаглевших россиян: "Езжайте и грабьте свои магазины!"
Огромные воронки и дети, живущие на руинах: Остапчук показал, как изменилась Бородянка после освобожденияОгромные воронки и дети, живущие на руинах: Остапчук показал, как изменилась Бородянка после освобождения
"Сердце разрывается" Боржемская из "Зважені та щасливі" поделилась своими переживаниями"Сердце разрывается" Боржемская из "Зважені та щасливі" поделилась своими переживаниями
Золотые купола, каштаны и мешки с песком: как Киев отмечает "день рождения", фотоЗолотые купола, каштаны и мешки с песком: как Киев отмечает "день рождения", фото
Федишин своим появлением в Испании вызвала новую волну гнева у украинцев: "Ира, хорош уже"Федишин своим появлением в Испании вызвала новую волну гнева у украинцев: "Ира, хорош уже"
Мне 50. И я – солдат ВСУ: Положинский из группы "Тартак" в свой день рождения написал трогательный постМне 50. И я – солдат ВСУ: Положинский из группы "Тартак" в свой день рождения написал трогательный пост
Последние новости
Подгружаем последние новости