Будь, как Остап: школьник отдал на ЗСУ все свои сбережения с коляды и Дней рождения

Не только взрослые, но и многие маленькие украинцы делают все от них зависящее, чтобы помочь нашей армии как можно быстрее одолеть врага. Так, десятилетний Остап сэкономил 300 долларов и купил на них портативное зарядное устройство на солнечной батарее для ВСУ, информирует Апостроф .

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

Школьник из Шепетовки насобирал деньги из колядок и сэкономил деньги, которые ему дарили на праздники и сам изъявил желание помочь военным.

"Он сам захотел совершить такой поступок, подошел ко мне, и сказал, что все деньги, которые ему дарили на день рождения, коляду и праздники используем на покупку бронежилета. Военным нужнее, это спасет кому-то жизнь. Они же нас защищают", - рассказала мама юноши Наталья.

Она добавила, что денег на бронежилет не хватило, поэтому решили купить портативное зарядное устройство.

Военнослужащие были поражены таким мужественным поступком парня.

"Он мог купить себе игрушку или ровер, но отдал нам. Мы счастливы, потому что сейчас воспитываются настоящие патриоты Украины. Все непременно будет хорошо благодаря таким детям, как Остап", – рассказали воины.

Сам Остап своими действиями гордится и искренне радуется, что сделал свой вклад в победу Украины и приблизил ее.