Наомі Кемпбелл вийшла у світ в ідеальному осінньому пальті, яке підійде для будь-якої фігури і зросту

Залишатися в тренді дуже важко, тому що тренд – це швидкоплинна мода, яка змінюється від сезону до сезону. Купивши трендове пальто восени, наступного сезону його вже носити не вийде. А тому варто звертати увагу на вічну класику. Саме в такому пальті вийшла в світ відома супермодель Наомі Кемпбелл.

Для будь-якої фігури та зросту: Наомі Кемпбелл показала ідеальне осіннє пальто 2022

52-річна британська манекенниця з'явилася на одному з показів у рамках Тижня моди в Парижі. Цього разу вона не дефілювала на подіумі, а сиділа у залі разом із рештою гостей.

Струнка знаменитість виглядала чудово в темно-сірому класичному приталеному пальті від Chanel довжиною до щиколотки з прихованими кишенями на стегнах і кишенями-обманками під грудьми.

Варто відзначити, що така модель підійде абсолютно будь-якій дівчині, на будь-яку фігуру та зріст. Оскільки на пальто практично немає прикрас та зайвих деталей, воно не акцентуватиме та не збільшуватиме ту чи іншу зону.

Для будь-якої фігури та зросту: Наомі Кемпбелл показала ідеальне осіннє пальто 2022

Наомі Кемпбелл пропонує носити пальто, піднявши лацкани догори, що додає образу зухвалості, та поєднувати з високими шкіряними чоботями. Невідомо, чи одягла щось під низ модель, тому що більше ніяких деталей гардероба на ній не видно.

Для будь-якої фігури та зросту: Наомі Кемпбелл показала ідеальне осіннє пальто 2022

Для будь-якої фігури та зросту: Наомі Кемпбелл показала ідеальне осіннє пальто 2022
Для будь-якої фігури та зросту: Наомі Кемпбелл показала ідеальне осіннє пальто 2022
Для будь-якої фігури та зросту: Наомі Кемпбелл показала ідеальне осіннє пальто 2022

Це універсальне пальто, яке можна носити абсолютно з усім: сукнею та підборами, спортивним костюмом та кросівками або грубими черевиками, мініспідницею та лоферами.

Нагадаємо, п'ять пуховиків, яких краще позбутися у 2022 році, бо вони вийшли з моди.


Анастасия Березовская, Тудей





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