Наомі Кемпбелл вийшла у світ в ідеальному осінньому пальті, яке підійде для будь-якої фігури і зросту

Залишатися в тренді дуже важко, тому що тренд – це швидкоплинна мода, яка змінюється від сезону до сезону. Купивши трендове пальто восени, наступного сезону його вже носити не вийде. А тому варто звертати увагу на вічну класику. Саме в такому пальті вийшла в світ відома супермодель Наомі Кемпбелл.

52-річна британська манекенниця з'явилася на одному з показів у рамках Тижня моди в Парижі. Цього разу вона не дефілювала на подіумі, а сиділа у залі разом із рештою гостей.

Струнка знаменитість виглядала чудово в темно-сірому класичному приталеному пальті від Chanel довжиною до щиколотки з прихованими кишенями на стегнах і кишенями-обманками під грудьми.

Варто відзначити, що така модель підійде абсолютно будь-якій дівчині, на будь-яку фігуру та зріст. Оскільки на пальто практично немає прикрас та зайвих деталей, воно не акцентуватиме та не збільшуватиме ту чи іншу зону.

Наомі Кемпбелл пропонує носити пальто, піднявши лацкани догори, що додає образу зухвалості, та поєднувати з високими шкіряними чоботями. Невідомо, чи одягла щось під низ модель, тому що більше ніяких деталей гардероба на ній не видно.

Це універсальне пальто, яке можна носити абсолютно з усім: сукнею та підборами, спортивним костюмом та кросівками або грубими черевиками, мініспідницею та лоферами.

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