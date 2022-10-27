По паспорту я Остапчук: після повідомлень про розлучення Христина Горняк заінтригувала заявою

У ЗМІ поширюється інформація про те, що український телеведучий Володимир Остапчук та його обраниця Христина Горняк розлучилися через два роки офіційного шлюбу. На фоні цих чуток кохана шоумена вирішила заінтригувати підписників заявою про те, що "по паспорту вона Остапчук".

Про це юристка повідомила у своєму блозі в Instagram, коли відповідала на питання користувачів мережі. "Зберіться нарешті з духом та розкажіть вашу історію з Остапчуком", - написав Христині один із фоловерів, інформує Апостроф.

У відповідь Горняк написала наступне: "Думаю, що духу у мене більше, аніж у декого. Остапчук – це моє прізвище. І я вже говорила, що тему особистого закрила".

Фото: instagram.com/kristygor

Інше питання підписників звучало так: "Чи не втомилися ви від публічності?". Дружина ведучого написала: "Як вам сказати… У публічності є свої плюси та мінуси. І хоч в душі я завжди Горняк, та все ж по паспорту я Остапчук".

Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, чутки про проблеми у стосунках Остапчука та Горняк з’явилися ще понад місяць тому. Шанувальники запідозрили можливий конфлікт, адже подружжя перестало ділитися спільним контентом. Згодом телеведучий Слава Дьомін заявив, що у закоханих дійсно важкий період у стосунках, і через це вони навіть живуть окремо.

Окрім того, подружжя не привітало одне одного з днем народження та з річницею їхнього весілля, і це стало ще одним доказом того, що у їхній родині зараз не все гаразд.

Тим часом у мережі вже навіть з’явилася інформація про те, що пара встигла офіційно розірвати шлюб. Повідомляється, що про розлучення нібито стало відомо комусь із близького оточення Остапчуків.

Фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya

Володимир Остапчук одружився з Христиною Горняк у жовтні 2020 року. Для шоумена це вже другий шлюб. Від першого шлюбу з Оленою Войченко ведучий має двох дітей: доньку Емілію (2013 р.) та сина Евана-Олександра (2018 р.).

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk


Любов Блажко, Апостроф





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