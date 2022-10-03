Дружина Остапчука зірвалася на українців після повернення додому: "Для мене життя зараз дуже змінилося"

Дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк емоційно звернулася до недоброзичливців після повернення в Україну.

Як пише Politeka.net , друга дружина Володимира Остапчука нотаріус Христина Горняк сильно стурбована тим, що відбувається в країні. Жінка часто виїжджає за кордон, щоб відволіктися, а коли повертається додому, то дуже переживає і ділиться своїми думками з фоловерами.

Нещодавно дружина Остапчука відвідала зруйнований окупантами Ірпінь і коли їхала вулицями машиною, розповіла, що її переповнювали хворобливі відчуття. Адже дружина телеведучого на власні очі побачила розбомблені будинки та поранені долі. Після чого вона зізналася, що зіткнулася з хвилею хейту у свій бік.

Тому Христина вирішила розставити всі крапки над «і» та звернулася до своїх недоброзичливців.

"Для мене життя зараз дуже змінилося, хоча я ще з тих, хто може випити вина ввечері, хто вранці може включити собі музику та танцювати, а також виїхати за кордон", - написала вона у своїх сторисах.

Після цього Горняк закликала залишити її сторінку тим, хто вважає її думки та почуття болю – ниттям.

«Прошу - відпишіться від мене ... Тому що я і далі показуватиму свій відчай, шок від усього і так само буду посміхатись і жити, збираючи себе по шматочках, одним словом всі емоції, які зараз я переживаю», - звернулася вона.

Насамкінець вона додала, що колишнього життя вже не буде, тому закривати емоції в собі вона вважає неправильним.