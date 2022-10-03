Дружина Остапчука зірвалася на українців після повернення додому: "Для мене життя зараз дуже змінилося"

Дружина Остапчука зірвалася на українців після повернення додому: "Для мене життя зараз дуже змінилося"

Дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк емоційно звернулася до недоброзичливців після повернення в Україну.

Як пише Politeka.net , друга дружина Володимира Остапчука нотаріус Христина Горняк сильно стурбована тим, що відбувається в країні. Жінка часто виїжджає за кордон, щоб відволіктися, а коли повертається додому, то дуже переживає і ділиться своїми думками з фоловерами.

Нещодавно дружина Остапчука відвідала зруйнований окупантами Ірпінь і коли їхала вулицями машиною, розповіла, що її переповнювали хворобливі відчуття. Адже дружина телеведучого на власні очі побачила розбомблені будинки та поранені долі. Після чого вона зізналася, що зіткнулася з хвилею хейту у свій бік.

Тому Христина вирішила розставити всі крапки над «і» та звернулася до своїх недоброзичливців.

"Для мене життя зараз дуже змінилося, хоча я ще з тих, хто може випити вина ввечері, хто вранці може включити собі музику та танцювати, а також виїхати за кордон", - написала вона у своїх сторисах.

Після цього Горняк закликала залишити її сторінку тим, хто вважає її думки та почуття болю – ниттям.

«Прошу - відпишіться від мене ... Тому що я і далі показуватиму свій відчай, шок від усього і так само буду посміхатись і жити, збираючи себе по шматочках, одним словом всі емоції, які зараз я переживаю», - звернулася вона.

Насамкінець вона додала, що колишнього життя вже не буде, тому закривати емоції в собі вона вважає неправильним.


Ирина Юрченко, politeka.net





Интересные новости
Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
Моніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні формиМоніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні форми
"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу
Юна дочка Беллуччі у прозорій сукні несподівано перевершила маму: "Щось неземне"Юна дочка Беллуччі у прозорій сукні несподівано перевершила маму: "Щось неземне"
Блок рекламы


Похожие новости
Маски повертаються, опубліковано термінове звернення: де і кого з українців стосуєтьсяМаски повертаються, опубліковано термінове звернення: де і кого з українців стосується
Мішина заговорила про заробітки та зізналася, чи вистачає їй зараз грошей на життя: "Квартиру, машину купи"Мішина заговорила про заробітки та зізналася, чи вистачає їй зараз грошей на життя: "Квартиру, машину купи"
Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина несподівано разговорилася: "Завагітніла, щоб забрати квартиру"Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина несподівано разговорилася: "Завагітніла, щоб забрати квартиру"
Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни: "Коли кожен в країні буде..."Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни: "Коли кожен в країні буде..."
Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина після лікарні здивувала кадрами з донькою: "Я вже боюсь обертатись!"Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина після лікарні здивувала кадрами з донькою: "Я вже боюсь обертатись!"
"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу
Вєрка Сердючка у стрінгах зібралася на Щекавицю, приголомшивши українців: "Ми майже на місці..."Вєрка Сердючка у стрінгах зібралася на Щекавицю, приголомшивши українців: "Ми майже на місці..."
Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук розповіла про труднощі своїх зйомок: "Сил немає, але мейк такий гарний"
Боєць ЗСУ втратив усю родину після ракетного удару у Дніпрі, фото: "Вижив лише домашній улюбленець"Боєць ЗСУ втратив усю родину після ракетного удару у Дніпрі, фото: "Вижив лише домашній улюбленець"
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
Последние новости
Подгружаем последние новости