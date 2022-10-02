Кайлі Дженнер у сукні з оригінальним декольте здивувала підтягнутою фігурою: "Ні, будь ласка..."

Кайлі дженнер

Відома модель Кайлі Дженнер у розкішній синій сукні показала, як привернути увагу на модному показі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер всіляко привертає увагу до себе. Вона вихваляється трендовими образами, розповідає про свої успіхи і ділиться різними новинками зі своєї лінійки косметики.

Відомо, що 25-річна зірка прилетіла до Парижа, щоб не лише відвідати Тиждень моди, а й вражати публіку своїми вбраннями. У темно-синій сукні Дженнер покрасувалася на показі модного будинку Schiaparelli.

«Це щось приголомшливе; ?Королева ?; красиво ?; Привіт Кайлі ?; ти така класна людина ?; ти амо прима; Ооо, королева Кай ???; немає, будь ласка?; Клята жінка ?; Мила Кайлі, ти дуже мила ?♥?» - пишуть до мережі

Також трохи раніше Кайлі знову епатувала публіку новою нескромною фотосесією. У підписі до публікації Дженнер написала: "of course sometimes shit go down when it's a billion dollars on an elevator".


Дарина Силина, politeka.net





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