"Родина или бабло": Демин рассказал, как пытался достучаться до совести Ани Лорак

Ани Лорак сделала выбор не в пользу Родины.

О том, как прервалось его общение с известной запроданкой, рассказал в интервью Алине Доротюк украинский ведущий Слава Демин.

По его словам, до войны он довольно часто общался с Лорак, которая уже много лет живет и работает в россии. Ведущий даже планировал сделать с ней интервью. Однако, все изменилось после того как Лорак проигнорировала полномасштабное вторжение рф в Украину.

«Я видел, что она никак не поддержала Украину. Было одно сообщение – эти нейтральные картинки, под которыми пишет "миру мир" – это х*йня, честно. Я ей написал: "Пора выбирать – деньги и карьера или твоя страна, где ты выросла», - рассказал Демин.

В своем сообщении Лорак он четко дал понять певице, что сейчас отмолчаться не получится.

«Я вижу, что ты смотришь мои сторис и видишь, что происходит у тебя на Родине. В этот раз отмалчиваться не получится. Потому что молчание автоматически приравнивается к поддержке войны. Пора выбирать. Родина или бабло и карьера», - написал певице Демин.

По его словам, Лорак прочитала его сообщение, но все-таки продолжила молчать.