"Родина или бабло": Демин рассказал, как пытался достучаться до совести Ани Лорак

Ани Лорак

Ани Лорак сделала выбор не в пользу Родины.

О том, как прервалось его общение с известной запроданкой, рассказал в интервью Алине Доротюк украинский ведущий Слава Демин.

По его словам, до войны он довольно часто общался с Лорак, которая уже много лет живет и работает в россии. Ведущий даже планировал сделать с ней интервью. Однако, все изменилось после того как Лорак проигнорировала полномасштабное вторжение рф в Украину.

«Я видел, что она никак не поддержала Украину. Было одно сообщение – эти нейтральные картинки, под которыми пишет "миру мир" – это х*йня, честно. Я ей написал: "Пора выбирать – деньги и карьера или твоя страна, где ты выросла», - рассказал Демин.

Слава Демин

В своем сообщении Лорак он четко дал понять певице, что сейчас отмолчаться не получится.

«Я вижу, что ты смотришь мои сторис и видишь, что происходит у тебя на Родине. В этот раз отмалчиваться не получится. Потому что молчание автоматически приравнивается к поддержке войны. Пора выбирать. Родина или бабло и карьера», - написал певице Демин.

По его словам, Лорак прочитала его сообщение, но все-таки продолжила молчать.

ани лорак


Дарья Волкова, politeka.net





Интересные новости
В одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедииВ одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедии
Манга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском ДонцеМанга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском Донце
Была вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедииБыла вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедии
Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"
Тринчер устроила сеанс соблазна в коже, никто не устоит: "Моя первая фотосессия с..."Тринчер устроила сеанс соблазна в коже, никто не устоит: "Моя первая фотосессия с..."
Блок рекламы


Похожие новости
Ира на меня обижена: Слава Демин рассказал о конфликте с БилыкИра на меня обижена: Слава Демин рассказал о конфликте с Билык
"Столько понимания нашей боли": Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины"Столько понимания нашей боли": Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины
Падают рейтинги: Маша Ефросинина рассказала, как европейцы устали от новостей о войне в УкраинеПадают рейтинги: Маша Ефросинина рассказала, как европейцы устали от новостей о войне в Украине
У Джастина Бибера парализовало часть лица - певец рассказал о серьезном заболевании
В КГГА рассказали, начнется ли в Киеве пляжный сезонВ КГГА рассказали, начнется ли в Киеве пляжный сезон
"Тут есть серьезная проблема": жена Ткача из "Квартал 95" рассказала о жизни в Болгарии"Тут есть серьезная проблема": жена Ткача из "Квартал 95" рассказала о жизни в Болгарии
В Минздраве рассказали, как восстановить утраченные на оккупированной территории медицинские документыВ Минздраве рассказали, как восстановить утраченные на оккупированной территории медицинские документы
Кароль честно рассказала, что потеряла из-за вторжения и как справляется теперь: "Я себе запретила..."Кароль честно рассказала, что потеряла из-за вторжения и как справляется теперь: "Я себе запретила..."
Жена Ткача из "Квартал 95" рассказала, как спасала дочь во время обстрела: "Вижу, как летит ракета..."Жена Ткача из "Квартал 95" рассказала, как спасала дочь во время обстрела: "Вижу, как летит ракета..."
Ани Лорак: почему певица не комментирует войну в УкраинеАни Лорак: почему певица не комментирует войну в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости