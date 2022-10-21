Лорак, Тодоренко та інші запроданки потрапили під українські санкції: зірок позбавили державних нагород та...

Лорак, Тодоренко та інші запроданки потрапили під українські санкції: зірок позбавили державних нагород та...

Ані Лорак, Регіна Тодоренко та інші запроданки потрапили під українські санкції.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак , Регіна Тодоренко та безліч інших українських зірок, які поїхали до Росії, потрапили до списків РНБО. Після цього президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій стосовно них. Про це повідомляється на сайті президента України.

Ані лорак

Окрім Лорак та Тодоренка до списку потрапили Таїсія Повалій, Ганна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко.

Всього ж до списку санкцій України включено 2507 фізичних та 1374 юридичні особи. Місце знайшлося навіть для дочки путіна – Катерини Тихонової.

Обмежувальні заходи передбачають:

- Блокування активів;

- заборона на торговельні операції та виведення капіталу з України;

- анулювання ліцензій та дозволів;

- заборона на участь у приватизації та оренді;

- заборона придбання земельних ділянок;

- Позбавлення держнагород.

Регіна Тодоренко плаче


Артём Батечко, politeka.net





Интересные новости
Ведуча "Орел і Решка" Андраде заінтригувала майбутнім дуетом із міжнародною зіркою: "Буде..."Ведуча "Орел і Решка" Андраде заінтригувала майбутнім дуетом із міжнародною зіркою: "Буде..."
Ганна Кошмал зі "Сватів" показала свою квартиру в Києві - нюдові відтінки та панорамні вікнаГанна Кошмал зі "Сватів" показала свою квартиру в Києві - нюдові відтінки та панорамні вікна
Камінська з "НеАнгелів" після низки скандалів спробувала виправдатися: "Заробила за 15 років ротом..."Камінська з "НеАнгелів" після низки скандалів спробувала виправдатися: "Заробила за 15 років ротом..."
Надя Дорофєєва зняла новий кліп у зруйнованому росіянами будинку: відеоНадя Дорофєєва зняла новий кліп у зруйнованому росіянами будинку: відео
Вдягнув перуку та вуса, щоб не впізнали: чоловік позбавив життя дитини, відеоВдягнув перуку та вуса, щоб не впізнали: чоловік позбавив життя дитини, відео
Блок рекламы


Похожие новости
Ані Лорак похвалилася піснею українського автора і отримала порцію критикиАні Лорак похвалилася піснею українського автора і отримала порцію критики
"Спонсоруй і далі рашку": Лорак потрапила під лють українців після прем'єри російської пісні"Спонсоруй і далі рашку": Лорак потрапила під лють українців після прем'єри російської пісні
Ані Лорак зазнала нового фіаско в Європі, все пішло наперекосяк: "Організатор змушений..."Ані Лорак зазнала нового фіаско в Європі, все пішло наперекосяк: "Організатор змушений..."
Фільм про події повномасштабного вторгнення Росії отримав кілька міжнародних нагородФільм про події повномасштабного вторгнення Росії отримав кілька міжнародних нагород
"Чому ви чекаєте від Ані Лорак позиції?": Данилко пояснив, чому зірки в рф мовчать про війну"Чому ви чекаєте від Ані Лорак позиції?": Данилко пояснив, чому зірки в рф мовчать про війну
"Іди випий": чи знали Ткач, Кошовий, Казанін та інші актори "Квартал 95" про вторгнення заздалегідь"Іди випий": чи знали Ткач, Кошовий, Казанін та інші актори "Квартал 95" про вторгнення заздалегідь
Кіркоров сказав нічого не говорити: Потап вперше розкрив, чому Ані Лорак мовчить про війнуКіркоров сказав нічого не говорити: Потап вперше розкрив, чому Ані Лорак мовчить про війну
"Одразу стали допомагати ЗСУ": Тарабарова назвала українських зірок, які вразили її після вторгнення рф"Одразу стали допомагати ЗСУ": Тарабарова назвала українських зірок, які вразили її після вторгнення рф
Концерти запроданки Лорак зриваються один за одним у Європі, Дьомін зізнався, хто до цього причетний: "Розповіли, хто є хто"Концерти запроданки Лорак зриваються один за одним у Європі, Дьомін зізнався, хто до цього причетний: "Розповіли, хто є хто"
Син Ілона Маска змінив стать: у Мережі потрапили його фото в новому образіСин Ілона Маска змінив стать: у Мережі потрапили його фото в новому образі
Последние новости
Подгружаем последние новости