Лорак, Тодоренко та інші запроданки потрапили під українські санкції: зірок позбавили державних нагород та...

Ані Лорак, Регіна Тодоренко та інші запроданки потрапили під українські санкції.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак , Регіна Тодоренко та безліч інших українських зірок, які поїхали до Росії, потрапили до списків РНБО. Після цього президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій стосовно них. Про це повідомляється на сайті президента України.

Окрім Лорак та Тодоренка до списку потрапили Таїсія Повалій, Ганна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко.

Всього ж до списку санкцій України включено 2507 фізичних та 1374 юридичні особи. Місце знайшлося навіть для дочки путіна – Катерини Тихонової.

Обмежувальні заходи передбачають:

- Блокування активів;

- заборона на торговельні операції та виведення капіталу з України;

- анулювання ліцензій та дозволів;

- заборона на участь у приватизації та оренді;

- заборона придбання земельних ділянок;

- Позбавлення держнагород.