Ані Лорак зазнала нового фіаско в Європі, все пішло наперекосяк: "Організатор змушений..."

Ані Лорак

"Найтитулованіша українська співачка" Алі Лорак, яка продовжує жити в росії і мовчати про війну в Україні, не зможе виступити в Європі.

Як виявилося, концерти співачки Ані Лорак у Німеччині та Чехії офіційно скасували. Виступи в рамках туру "The Best" у цих країнах повинні були відбутися з 21 жовтня до 3 листопада. Втім, тепер на сайтах продажу квитків на захід зазначається, що концерти переносяться на 2023 рік.

"У зв'язку з нестабільною геополітичною ситуацією організатор змушений перенести концертний тур гурту Ані Лорак на 2023 рік".

На іншому сайті йдеться: "У зв'язку з посиленням поширення коронавірусної інфекції організатор змушений перенести запланований тур".

Ані лорак

З офіційного сайту Ані Лорак також зникли анонси всіх європейських концертів.

Нагадаємо, Ані Лорак анонсувала свої концерти у Європі на початку вересня. Тоді артистка назвала себе «найтитулованішою українською співачкою». Українці цього не зтерпіли і почали масово протестувати проти концертів Лорак у Європі і вимагати їхнього скасування.

Додамо, 30 вересня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти російських чиновників та олігархів, колаборантів, пропагандистів, артистів та інших кремлівських маріонеток. За інформацією Мінекономрозвитку України, у списку лише 3600 фізичних та юридичних осіб.

Серед них в тому числі і співачки й Ані Лорак, Регіна Тодоренко і Таїсія Повалій.

Таїсія Повалій

У свою чергу Андрій Данилко закликав не чікати від таких артистів як Лорак будь-яких заяв.


Катерина Петренко, politeka.net





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