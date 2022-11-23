Марго Роббі показала ідеальне вбрання для святкування Нового року

Популярна австралійська актриса Марго Роббі досить рідко з'являється на публіці. Наразі вона знаходиться у промо-турі свого нового фільму "Вавілон". На килимовій доріжці в Лондоні зірка з'явилася в дивовижному вбранні, яке чудово підійде для святкування Нового року.

32-річна знаменитість стала гостею на заході BAFTA «Життя у картинках» у британській столиці.

Зірка фільму "Загін самогубців" обрала чудове вбрання, яке підкреслило її струнку фігуру. Вона постала перед ЗМІ у трендових широких штанах у підлогу з високою посадкою, візуально подовживши ноги та зберігши пропорції фігури. Вона одягла босоніжки на високих підборах, щоб ще візуально подовжити собі ноги.

Талію та пишні груди Марго Роббі підкреслила чорним корсетом. Корсети зараз на піку популярності. У повсякденному житті носять як класичні корсети, так і відверті, що нагадують більше спідню білизну.

З огляду на те, що актриса побувала на офіційному серйозному заході, вона прикрила плечі подовженим твідовим жакетом.

Для святкування Нового року можна обмежитися лише брюками та корсетом, або ж накинути на плечі яскраву чи прозору кофтинку. Або ж залишити штани та піджак, який найкраще одягнути на голе тіло, або ж на тонкий мереживний бюстгальтер. Також не варто забувати про прикраси - масивні кольє, кільця і сережки.

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