Марго Роббі показала ідеальне вбрання для святкування Нового року

Популярна австралійська актриса Марго Роббі досить рідко з'являється на публіці. Наразі вона знаходиться у промо-турі свого нового фільму "Вавілон". На килимовій доріжці в Лондоні зірка з'явилася в дивовижному вбранні, яке чудово підійде для святкування Нового року.

Ідеальне вбрання на Новий рік: Марго Роббі показала найстильніший святковий образ

32-річна знаменитість стала гостею на заході BAFTA «Життя у картинках» у британській столиці.

Зірка фільму "Загін самогубців" обрала чудове вбрання, яке підкреслило її струнку фігуру. Вона постала перед ЗМІ у трендових широких штанах у підлогу з високою посадкою, візуально подовживши ноги та зберігши пропорції фігури. Вона одягла босоніжки на високих підборах, щоб ще візуально подовжити собі ноги.

Ідеальне вбрання на Новий рік: Марго Роббі показала найстильніший святковий образ

Талію та пишні груди Марго Роббі підкреслила чорним корсетом. Корсети зараз на піку популярності. У повсякденному житті носять як класичні корсети, так і відверті, що нагадують більше спідню білизну.

З огляду на те, що актриса побувала на офіційному серйозному заході, вона прикрила плечі подовженим твідовим жакетом.

Ідеальне вбрання на Новий рік: Марго Роббі показала найстильніший святковий образ

Для святкування Нового року можна обмежитися лише брюками та корсетом, або ж накинути на плечі яскраву чи прозору кофтинку. Або ж залишити штани та піджак, який найкраще одягнути на голе тіло, або ж на тонкий мереживний бюстгальтер. Також не варто забувати про прикраси - масивні кольє, кільця і сережки.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі в пальто-халаті показала, як стильно носити трендовий верхній одяг 2022 року.


Анастасия Березовская, Тудей





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