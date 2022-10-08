"Чому ви чекаєте від Ані Лорак позиції?": Данилко пояснив, чому зірки в рф мовчать про війну

"Чому ви чекаєте від Ані Лорак позиції?": Данилко пояснив, чому зірки в рф мовчать про війну

Андрій Данилко з розумінням ставиться до російських публічних персон, які проти війни в Україні, але замовчують про це.

Данилко зізнався, що списується із деякими російськими колегами.

«Я з деякими списуюсь. Але я не можу їх назвати, щоб їх не підставляти», - повідомив Андрій Данилко в інтерв'ю DW російською.

За його словами, росіяни, з якими він підтримують зв'язок, усвідомлюють, що насправді відбувається, але змушені мовчати.

«Але вони в жаху, вони розуміють і так, вони мовчать. Вони мовчать. І я їх дуже добре розумію, бо вони на постах таких, як керівники театрів…», – пояснив Данилко.

Артист також зізнався, що замислюється, яку позицію зайняли б Михайло Жванецький, наприклад, і Армен Джигарханян.

«Як би вони в цій ситуації… І я з жахом. Як це не звучить жахливо, але вони пішли вчасно», - наголосив Андрій Данилко.

Відповідаючи на запитання, чи може українське суспільство колись знову прийняти Ані Лорак та Віру Брежнєву, артистів, які збудували кар'єру в росії, Данилко зізнався, що не має відповіді.

"Я не знаю. Я якось по-іншому до цього ставлюсь. І я думаю, що не треба до артистів.... Я не розумію, чому така реакція. Чому ви чекаєте від Ані Лорак якихось там... на якусь позицію. Ну, що вам від цього?», - висловив свою думку Данилко.

Ані лорак

Також Андрій продемонстрував свою реакцію, коли його запитують щодо термінів закінчення війни: "Здрастуйте! А я звідки знаю?".

Свою маску, до речі, Андрій Данилко збирається зняти тоді, коли закінчиться війна. Проте свій прогноз щодо закінчення військових дій артист все ж таки дав:

«Я думаю… Дай Боже, щоб швидше».


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Пугачова продає свій замок у Підмосков'їПугачова продає свій замок у Підмосков'ї
"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті
"Чому ваші образи такі вульгарні?": екс-дружину Дзідзьо SLAVIA рознесли за зовнішній вигляд, кадри"Чому ваші образи такі вульгарні?": екс-дружину Дзідзьо SLAVIA рознесли за зовнішній вигляд, кадри
"Це моя єдина можливість": Лобода несподівано звернулася до фанатів російською мовою"Це моя єдина можливість": Лобода несподівано звернулася до фанатів російською мовою
Чекає на двійню. 48-річна акторка Гіларі Суонк вперше стане мамоюЧекає на двійню. 48-річна акторка Гіларі Суонк вперше стане мамою
Блок рекламы


Похожие новости
"Її дуже боялися": Данилко розповів про справжню Аллу Пугачову"Її дуже боялися": Данилко розповів про справжню Аллу Пугачову
"Чому не приїхав воювати?": зірка "Квартал 95" Руслан Ханумак опинився в США і зізнався, чому не повертається"Чому не приїхав воювати?": зірка "Квартал 95" Руслан Ханумак опинився в США і зізнався, чому не повертається
Андрій Данилко у вишиванці показав, з ким святкував своє 49-річчяАндрій Данилко у вишиванці показав, з ким святкував своє 49-річчя
Схудлий Данилко показав, як відгуляв день народження з мамою Сердючки: "Став як молодий хлопчик"Схудлий Данилко показав, як відгуляв день народження з мамою Сердючки: "Став як молодий хлопчик"
Голлівудська зірка закликала не забувати про війну в Україні: "Це гірка правда часу..."Голлівудська зірка закликала не забувати про війну в Україні: "Це гірка правда часу..."
"Чому ваші образи такі вульгарні?": екс-дружину Дзідзьо SLAVIA рознесли за зовнішній вигляд, кадри"Чому ваші образи такі вульгарні?": екс-дружину Дзідзьо SLAVIA рознесли за зовнішній вигляд, кадри
Дочка Полякової чесно відповіла, чому не стала вчитися в Україні: "За кордон вступила лише тому..."Дочка Полякової чесно відповіла, чому не стала вчитися в Україні: "За кордон вступила лише тому..."
Кіркоров сказав нічого не говорити: Потап вперше розкрив, чому Ані Лорак мовчить про війнуКіркоров сказав нічого не говорити: Потап вперше розкрив, чому Ані Лорак мовчить про війну
Дмитро Танкович розповів, чому актори "Дизель Шоу" Писаренко та Нікішин повернулися в РосіюДмитро Танкович розповів, чому актори "Дизель Шоу" Писаренко та Нікішин повернулися в Росію
Концерти запроданки Лорак зриваються один за одним у Європі, Дьомін зізнався, хто до цього причетний: "Розповіли, хто є хто"Концерти запроданки Лорак зриваються один за одним у Європі, Дьомін зізнався, хто до цього причетний: "Розповіли, хто є хто"
Последние новости
Подгружаем последние новости