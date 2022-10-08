"Чому ви чекаєте від Ані Лорак позиції?": Данилко пояснив, чому зірки в рф мовчать про війну

Андрій Данилко з розумінням ставиться до російських публічних персон, які проти війни в Україні, але замовчують про це.

Данилко зізнався, що списується із деякими російськими колегами.

«Я з деякими списуюсь. Але я не можу їх назвати, щоб їх не підставляти», - повідомив Андрій Данилко в інтерв'ю DW російською.

За його словами, росіяни, з якими він підтримують зв'язок, усвідомлюють, що насправді відбувається, але змушені мовчати.

«Але вони в жаху, вони розуміють і так, вони мовчать. Вони мовчать. І я їх дуже добре розумію, бо вони на постах таких, як керівники театрів…», – пояснив Данилко.

Артист також зізнався, що замислюється, яку позицію зайняли б Михайло Жванецький, наприклад, і Армен Джигарханян.

«Як би вони в цій ситуації… І я з жахом. Як це не звучить жахливо, але вони пішли вчасно», - наголосив Андрій Данилко.

Відповідаючи на запитання, чи може українське суспільство колись знову прийняти Ані Лорак та Віру Брежнєву, артистів, які збудували кар'єру в росії, Данилко зізнався, що не має відповіді.

"Я не знаю. Я якось по-іншому до цього ставлюсь. І я думаю, що не треба до артистів.... Я не розумію, чому така реакція. Чому ви чекаєте від Ані Лорак якихось там... на якусь позицію. Ну, що вам від цього?», - висловив свою думку Данилко.

Також Андрій продемонстрував свою реакцію, коли його запитують щодо термінів закінчення війни: "Здрастуйте! А я звідки знаю?".

Свою маску, до речі, Андрій Данилко збирається зняти тоді, коли закінчиться війна. Проте свій прогноз щодо закінчення військових дій артист все ж таки дав:

«Я думаю… Дай Боже, щоб швидше».