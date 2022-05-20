Должны знать этих "героев": Гордон жестко высказался о звездах-рашистах и показал их фото

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что думает о пропагандистских роSSийских звездах, которые поддержали вторжение РФ в Украину. Он опубликовал их фотографию, отметив, что этих "героев" люди должны знать в лицо.

Соответствующая публикация появилась на странице журналиста в Instagram. Он выложил в сеть кадр, на котором можно увидеть знаменитостей-рашистов: Олега Газманова, Ларису Долину, Григория Лепса, Надежду Бабкину, Николая Баскова и Александра Маршала, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/gordondmytro

Снимок сделан во время пресс-конференции, которая состоялась в Москве 19 мая. На мероприятии обсуждались вопросы развития культуры в РФ в 2022 году. "Эти давно выжившие из ума восковые гниды публично поддержали массовое убийство украинцев. Мы должны знать этих "героев" в лицо", - гласит подпись к фото.

Пользователи сети не стали подбирать слова и тоже высказали свое мнение об этих "героях".

"Фотка прямиком с палаты", "Мне кажется, что Баскова, перед тем как сделать фото, не отпустили в туалет", "Один лучше другого!", "Разочарование", "А Долина ведь одесситка", "Я просто не понимаю их всех. Видя, что творится в Украине, видя эти страшные кадры… Как они спят еще спокойно и поддерживают это?!", "Позор", "Что за клоуны?", "Долина удивила. Видела ее заявление, это дно просто", "Жду от вас предложения, как с ними расправиться", "Когда деньги важнее и дороже совести", "Больше всех Маршал удивил. От него не ожидала. Нормальный вроде был", "У них просто концертов давно не было, вот и продались Путину ради концертов. Потому что выступать им хочется", "Они там все еб*нутые", "Путлеровские ж*полизы", "Капуста квашеная в головах у них", "Дорога им к Кобзону и Жириновскому", - написали люди.

Все шестеро артистов внесены в базу сайта "Миротворец" как соучастники преступлений роSSийской власти против Украины и ее граждан. Все они поддержали нападение РФ на Украину.

Кроме того, 11 мая 2022 года Долина и Лепс приехали во временно подконтрольный боевикам "ДНР" Донецк. Вместе с ними был также роSSийский актер Дмитрий Дюжев.

Ранее Дмитрий Гордон признался, как относится к Юрию Дудю. Журналист высказал свое мнение.